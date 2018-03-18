Derbide futbol kalitesi düşük bir ilk yarı izledik. İki tarafın da taktik anlayışı öncelikle rakibi bozma üzerine kurulmuştu. G.Saray'ın diğer maçlardaki riskli ofansif anlayışı, bu derbide terk etmesi doğruydu. F.Bahçe'nin kadro yapısı organize hücum girişimlerine uygun değildi. Bu yüzden kopuk kopuk ataklar geliştirdiler. Sol kulvar, bu bölgede kanat forveti olmadığından çalışmadı. Rodrigues'in yardıma gelmeyişinden Şener, F.Bahçe'de ilk yarıdaki atakların odak noktasıydı. Bu yarıda G.Saray az geldi. İki tane Gomis ile çapraz posizyonlar buldular. Aslında ikinci pozisyonda Feghouli yanlış tercih yapmayıp bomboş Rodrigues'e pası verse net bir gol pozisyonu olacaktı.

İkinci yarıda kalite yükselmedi ama heyecan arttı. Karşılıklı pozisyonlar meydana geldi. Çünkü iki takım için de ön taraf ve orta alan presleri düşmüştü. Çok depar atan Şener'in de yorulmasından faydalanan Rodrigues üst üste tehlikeli girişimler yaptı. Hem kendisi hem Gomis değerlendiremedi. Bu yarıda yine F.Bahçe'nin çok hazırlanmış olmasa da 4 tane önemli pozisyonu vardı. Onları da değerlendiremediler. Ve sonuçta puanlar paylaşılınca G.Saray istediğini aldı. F.Bahçe de yarışta devre dışı kaldı. Dün F.Bahçe maçı da kazansaydı yine görüşüm değişmezdi.

Aslında bana göre böyle bir ilk 11 ve böyle uzun süre devam etmek sonucunda 1 puan dahi başarıdır! Mehmet Ekici 1 senedir oynamıyor. Giuliano son haftaların fizik açıdan en düşük oyuncusu. Soldado kalite olarak tabii ki Fernandao'dan çok daha önemli bir oyuncu. Ama neden bugüne kadar Fernandao oynuyordu? Çünkü Soldado'nun fiziki gücü çok yetersiz. Üstelik de G.Saray'ın duran ve yan toplardaki rahatsızlığı bilinirken. Şimdi böyle kritik bir derbide Giuliano, Mehmet Ekici ve Soldado ilk 11'de... Bu çok büyük bir teknik adam yanlışıdır. G.Saray'ın son saniyelerde kaçırdığı gol ise inanılmazdı. Bana göre maçta en başarılı isimler iki kaleciydi.