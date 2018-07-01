Son 16 turunun zorlu eşleşmesinde ikisi mükemmel, toplam yedi gole sahne olan, seyir zevki yüksek bir futbol vardı. Arjantin'in takım olarak bu şampiyonaya hiç hazır olmadığı, grup maçlarında belli olmuştu. Messi de Barcelona'daki ortamı bulamadığı için katkı yapmaktan uzaktı. Dünkü maçta ise bir de buna taktik hataları eklendi. Fransa'da Griezmann gibi kaliteli bir forvet ayrıca Mbappe gibi müthiş bir sprinter varken, daha 12. dakikada 40 metre genişlikte yakalanıp penaltı ile yenik duruma düşmek, mantıkla bağdaşan bir durum değildi. Beş dakika sonra aynı Mbappe'yi aynı şekilde yine kaçırdılar bu defa bir karış ile penaltı tehlikesi atlatıldı.

Her şey Arjantin için olumsuz giderken devre sonunda Di Maria ile mükemmel bir gol geldi. Bir de ikinci yarı başında buna bir şans golü eklenince, müthiş seyirci ile birlikte Arjantin'in artık çok daha moralli oynaması gerekiyordu. Ama bunu da beceremediler ve üst üste 3 gol yediler. Ondan sonra da artık yapacakları çok fazla bir şeyleri kalmadı, bir tek ayakta kalan isim Di Maria'ydı. Fransa dördüncü golden sonra tarihi bir farka gidebilirdi ama başta Griezmann olmak üzere laubali oynamaya başladılar ve de uzatmaların üçüncü dakikasında gol yediler. 90+4'de de beraberlik golünü yiyorlardı.

Herhalde o gol olsaydı bu şoktan hiçbir futbolcu kolay kolay kurtulamazdı. Sahanın yıldızı Mbappe'ydi. Tabii ona da Arjantin'in elverişli ortam hazırlamasını da göz ardı etmeyelim.