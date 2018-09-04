Benim Ali Koç’a Phillip Cocu konusunda bir tavsiyem var. Tabii ki böyle bir karar alacağını hiç tahmin etmiyorum. Ama yol yakınken de...

Tercüman gazetesinde spor yazarlığına başladığımda Hiddink Fenerbahçe'ye teknik direktör olmuştu. Hiddink, iki yıl üst üste PSV'yi Avrupa şampiyonu yaptığından, İstanbul'a geldiğinde yer yerinden oynamıştı.

O dönem Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarını dikkatle takip ettim ve Hiddink'in uygulatmak istediği PSV modelinin takıma büyük zarar vereceğini teşhis ettim.

"Hiddink'in dikkatine" başlıklı bir analiz yazısı yazdım. Kısaca içeriği şöyleydi: Uygulattığın PSV modeli bir intihar. Bu kadro yapısıyla, bu düzenin uygulanması mümkün değil.

Bunda ısrar edersen F.Bahçe, Schumacher gibi bir kaleciyle ligin en çok gol yiyen takımı olur. Ve puan cetvelinin alt sıralarına düşer. Bu yazı sonrası çok ağır eleştirilerle karşılaştım. Gazetenin telefonları ve faksları kilitlendi.

Sonuçta 4 ay sonra F.Bahçe, ligin en çok gol yiyen ikinci takımı olurken, puan cetvelinde 12. sıraya düştü ve Hiddink'in görevine son verildi. Hiddink kariyerli bir teknik adam olmasına rağmen, Milli Takımımız'da da başarılı olamadı.

Bugüne kadar birçok örnek, Hollandalı teknik direktörlerin bize hiç faydalı olamadığını açıkça gösterdi. Advocaat ve Rijkaard da diğer olumsuz örnekler.

Bütün bunları göz önüne aldığımda sezon öncesi Cocu tercihini doğru bulmamıştım ama tabii ki bekleyip görmek lazımdı. İlk 4 haftadaki görüntü adeta bir felaket tablosu. Maçlar kaybedilebilir.

Zamana ihtiyaç mutlaka vardır. Ancak Cocu'nun bugüne kadarki icraatları hiç güven vermiyor. Takım tertipleri ve maç içindeki hamleleri tam bir fiyasko.



KADRODAN ANLADIM

Kayseri maçının kadrosunu öğrendiğimde, "Bu maçı Fenerbahçe nasıl kazanacak" diye kafamda soru işaretleri oluştu. Mehmet Ekici'nin iki senedir ciddi maç ve kondisyon eksiği var. Reyes, geçen seneyi boş geçirmiş, ne ligi ne arkadaşlarını tanıyor. Ve de genç Eljif...

Üç orta saha oyuncusu da birbirlerinin özelliklerini hiç bilmiyor. Eljif, haricindeki ikisi, fiziki açıdan çok yetersiz...

Hiç böyle bir orta saha tercihi olur mu? Zaten Kayseri, orta sahayı yolgeçen hanı gibi kullandı. Son bölüm Fenerbahçe Slimani, Frey ve Soldado olmak üzere günümüz futboluna çok zıt teşkil eden üç santrforla oynadı.

Bir diğer önemli yanlış da kalede Harun tercihidir. Daha iki gün önce transfer edilmiş. Sen takım kaptanı Volkan'ı hiçe sayıyorsun. Böyle teknik adamlık olur mu? Milli ara var, orada eğer gözüne Harun'u kestirirsen Konya'da görev verirsin. Burada Harun'un iyi oynaması ya da kötü oynaması da hiç önemli değil.

Tabii ki bunun yanında yeni gelen Reyes'in F.Bahçe'ye uzun yıllar hizmet veren Mehmet Topal'a tercih edilmesi de bir diğer olumsuz teknik adam tercihi. Mehmet Topal ve Souza her maç yüreklerini ortaya koyarak ağır yük çeken iki oyuncuydu. Geçen sene medyada yapılan ağırlıklı eleştiriler, takımın fazla defansif oynaması ve Mehmet-Souza ikilinden artık kurtulmak gerekliliği üzerineydi.

Ali Koç yönetimi de bu düşüncedeydi.

Ama erken riskli oyun ve bu ikilinin bozulmasının sonucu ortada... Benim Ali Koç'a bir tavsiyem var. Tabii ki böyle bir karar alacağını hiç tahmin