Merkez Hakem Kurulu, dünyada benzeri olmayan skandal bir karara imza attı... İki hakeme süresiz dinlendirilme cezası verildiğini açıkladı. Günü kurtarmak için daha da büyük bir yanlış yaptılar. Halbuki, dünyada hiçbir hakem kurulu, FIFA ve UEFA da dahil bugüne kadar böyle bir açıklama yapmamıştır. Ülkemizde bugüne kadar, baskılar yüzünden büyükler lehine şampiyonluğu dahi etkileyecek çok büyük hakem hataları defalarca olmuştur. Ama hiçbir zaman böyle bir uygulama yapılmamıştır. Üstelik bu iki hakemimiz Cüneyt Çakır'dan sonra birinci kategoride sürekli Avrupa Ligi'nde maç yöneten hakemler. Aslında bu karar onlara 'Bu işi bırakın' demek. O zaman Avrupa Ligi'nde de hakemimiz kalmadı demektir. Eğer Çakır da bir maçta benzer bir durum yaşarsa demek ki ona da aynı şey yapılacak. Ve Avrupa'da bizi temsil eden hakem kalmayacak. Ne acı bir tablo... Ayrıca bu kararla Avrupa'da maç yönetecek iki hakemin moralini sıfıra indirmiş oldular. Bu kararla diğer hakemlere de şu mesajı verdiler; "Sakın ha! Büyükler aleyhine hata yapmayın sonra başınıza her şey gelebilir." Benim MHK'ye tavsiyem var; G.Saray başkanından bir hakem listesi alıp, bundan sonra maçlara o atamaları yapın.