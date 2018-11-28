Teknik açıdan yaptığım erken ön görüşlerimde haklı çıkıyorum. Çünkü ince eleyip sık dokuyorum, yaptığım teşhislere inanıyorum, sözlerimin arkasında duruyorum. Ama medyada bir çok defa vurguladığım gibi neticelere göre yorumlar yapılıyor. Kısa sürede, gerçekler analiz edilmeden teknik adamlar ya göklere çıkartılıyor ya da en ağır eleştirilere hedef oluyor. Koeman'ın durumu da aynı şekilde. Onu övenler, Trabzon felakatinden sonra hemen 'U' dönüşü yapıverdiler. Gelelim analizime: Koeman'a da bakış açım aynı Cocu gibi... Bir numaralı eleştirim; çift santrforla maçlara başlaması. Avrupa kupalarında ve de Avrupa'nın üst düzey liglerinde maçlara çift santforla başlayan tek takım yok. Ama Cocu'dan sonra Koeman da bunu başardı! F.Bahçe, Trabzon'da tarihi bir hezimetten kurtuldu. Trabzon'da çift santrforla maça başlayarak rakibin ekmeğine yağ sürdü. Orta saha tamamen elden gitti. İlk devreyi bir kenara bırakayım, ikinci yarıdaki golden sonra Trabzon'un 5 net pozisyonu vardı. İlk golde sağ bek Pereira rahatça gelip ortalıyor, sol bek Novak gol atıyor. Daha da önemlisi sol bek Novak hat-tricki kaçırıyor. Düşünün artık F.Bahçe'nin kanat forvetlerinin defansif fiyaskolarını. Bu olumsuzluk açıkça görülmesine rağmen Koeman ilk hamlesinde bir orta sahayı çıkartıp diğer orta sahayı oyuna alıyor.