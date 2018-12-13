Ali Koç yönetimi sezon öncesi teknik açıdan çok büyük iki yanlışa imza attı. Fiyaskoyla sonuçlanan Terraneo örneği varken sportif direktörlük görevine Comolli'yi getirdiler. Ayrıca iki kariyerli Hollandalı teknik direktör Hiddink ve Advocaat'la yaşananan hayal kırıklıklarını düşünmeden, üstelik kariyersiz bir Hollandalıyı getirdiler. Ama bu tercihteki hatadan daha büyüğünü lig devam ederken yaptılar. Cocu'nun teknik yetersizliği açıkça görülmesine ve kötü sonuçlarına rağmen 'İlkemiz sabır' diyerek devam etmeleri oldu.

Ben Kayseri maçından hemen sonra köşemde şöyle yazdım: "Bu hocayla bu iş yürümez. Hazır milli ara da var. Yol yakınken bu işten vazgeçin." Esasen üzerinde durduğum konu da şuydu: "Kayserispor karşısında yeni transferler Harun ve Reyes'in iki takım kaptanı Volkan Demirel ve Mehmet Topal'a tercih edilmesinin büyük bir yanlış olduğu, böyle bir durumda hiçbir futbolcunun Cocu'ya güveni kalmayacağıydı." Yönetim Cocu ile devam etti. En sonunda Ali Koç'un "Facia olmadan hoca değişmez" tabiri Ankaragücü karşısında gerçekleşti ve Cocu'nun bileti kesildi. Yanlış yine devam etti. Cocu'nun yardımcısı Koeman ile devam kararı alındı. Hem medyanın büyük bölümünü hem de yönetimi G.Saray, Anderlecth, Alanya maçları kandırdı. Aslında derbide Muslera'nın sebep olduğu penaltıya kadar F.Bahçe sahada yoktu. Alanya üst üste 4 yenilgi sonrası, teknik adamsız sahaya çıktı. Yeni bir yapılanma içindeki Anderlecht'in de kolay grupta 1 puanı vardı. Kasımpaşa maçı teğet geçti. Ve Akhisar'da yeni bir facia yaşandı. Kasımpaşa karşısında F.Bahçe'nin ofansif girişimlerinin odak noktası, sağ kulvarda Barış-İsla ikilisiydi. Buna rağmen Koeman, Akhisar'da İsla'yı orta sahaya çekip, iyi işleyen sağ kulvarı bozdu. İkinci yarı maç tek kaleye dönüşmüşken beraberlik golü ihtimali yüksekken İsmail'i oyuna alıp Mehmet Topal'ı çıkartarak bir hataya daha imza atınca Akhisarspor rahat bir şekilde farka gitti.



YANAL KARARINI DOĞRU BULUYORUM



Yönetimin, disiplin konusunda da ciddi yanlışları var. Yürekten Fenerli ve hırslı kaleci Volkan Demirel, Aatif ve Dirar kadro dışı bırakıldılar. Çok da büyük nedenler yoktu. En azından bu karardan sonra belli bir sürede af yoluna gidilmeliydi. Bana göre Dirar ile Aatif fiziki ve adam eksiltme özellikleri ile F.Bahçe'nin ihtiyacı olan oyuncular. Bir takımda disiplin sağlamak için doğru hamleler yapmak lazım. Esas ağır cezayı hak edenler, aldıkları yüksek transfer ücretlerine rağmen kendilerine bakmayarak çalışmayarak sahada fiziki tükenişten dolayı hiçbir varlık gösteremeyenler olmalı. Örnek mi? Slimani ve Benzia...

Resmi açıklama yapılmadı ama Fenerbahçe'nin fiili hocası olan Ersun Yanal, doğru tercih. Her ne kadar Ali Koç'un bakış açısı Ersun Yanal'a menfi de olsa bu aşamada bu tercihi doğru buluyorum. Kadro dışı bırakılan futbolcuların da affedilmesiyle yeni bir dönem mutlaka başlayacaktır. Ve de F.Bahçe'ye hiç yakışmayan puan sıralamasından kısa sürede yükselişe geçilecektir.