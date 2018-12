Kadıköy'de yüksek tempolu, seyir zevki üst düzeyde ve aynı zamanda da her yönü ile ilginç bir 90 dakika izledik. Kasımpaşa ilk dakikadan itibaren organize ataklarla etkili biçimde rakibinin üstüne gitti.

Erken bir penaltı kazandılar. Diagne'nin vuruşunu Harun karşıladı, Eduok dönen topu filelere gönderdi. VAR, Eduok erken içeri girdiği için golü iptal ettirdi. Ama hem VAR hem hakem çok büyük bir yanlışa imza attılar. Çünkü Fenerbahçeli oyunculardan da vuruş yapılmadan içeri girenler vardı ve penaltının tekrarı gerekirdi.

Buna rağmen penaltıyı kaçıran Diagne güzel bir kafa vuruşu ile takımına skor avantajı getirdi. Bu golden sonra topu her kazanan takım kalabalık biçimde rakibinin üstüne gitmeye başladı. Orta sahalar çok çabuk geçiliyordu.

Takım savunmaları günümüz futbolunun ilkelerine tam zıt biçimde devre dışıydı.

Aslında Kasımpaşa'nın geride takım halinde yerleşip kontraları düşünmesi gerekiyordu. Böyle bir örnek de gündeme geldi ama Eduok net fırsatı kaçırdı.

Buna rağmen Kasımpaşa açık oynamaya devam etti ve arkada geniş boşluklar bıraktı.

Fenerbahçe devre sonunda önce Neustadter ile beraberliği yakaladı sonra da Özgür'ün kendi kalesine attığı golle skor avantajını sağladı.

Fenerbahçe ikinci yarıya öz güvenli ve etkili başladı. Ancak pozisyonları değerlendiremeyince zor anlar yaşayan Kasımpaşa, Diagne ile beraberliği buldu. Ondan sonra müthiş tempo devam etti. Her iki takım da her an gol atabilirdi. Fenerbahçe'de aşırı zorlanmadan Valbuena ve Mehmet Ekici sakatlanıp çıktılar. Buna rağmen rakibine oranla çok daha fazla gole yakın ataklar geliştirdi sarı-lacivertliler.

Bilhassa günün başarılı iki ismi İsla ve Barış sağ kanadı çok iyi çalıştırıyorlardı.

Bunun yanında da Trezeguet'nin hızlı pası yüzünden Kasımpaşa da çok net bir gol kaçırdı. Pazar gecesi futbol adına felaket geçen derbiden sonra dün gece hiç olmazsa gözümüzün pası silindi.