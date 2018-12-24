Dün akşam Türk Telekom'da yüksek tempolu, güzel gollerin atıldığı, seyir zevki üst düzey bir maç izledik. Sonuçta Galatasaray, son haftaların flaş ekibi karşısında çok önemli bir üç puanın sahibi oldu. Galatasaray kendi sahasında maça alışılmış klasiği olan önde basarak başladı. Aslında bu riskli anlayış, Sivasspor gibi bir takım karşısında ciddi kale önü tehlikelerini de beraberinde getiriyordu. Nitekim ligimizin en iyi ofansif beki Douglas'ın asistinde Robinho'nun golüyle skor dezavantajına düşüldü. O dakikadan sonra mecburen riskler artacağından işin ciddiyeti de artacaktı. Uğur'un gereksiz neden olduğu penaltı ile skora denge gelince, takım da seyirci de morallendi. Kısa süre sonra da Ndiaye ve Feghouli iş birliği ile ikinci gol geldi. Bundan sonra Galatasaray riskleri azaltacaktı doğal olarak. Ama o arada yine Douglas'ın yarattığı pozisyonda Robinho güzel bir gole daha imza atınca, devre berabere bitti. İkinci devre kontrollü başladı. Bu sefer de güzel bir Onyekuru golü izledik. Bu golü VAR verdi. Bundan sonra Galatasaray takım savunmasını ön plana alıp, geride ve orta alanda kazandığı toplarla dengeli hücum girişimlerine başladı. Bu arada maçın kırılma anı geldi. Goller de yese moralini hiçbir zaman bozmayan kaliteli kaleci Muslera, karşı karşıya bir pozisyonda alışılmış refleksi ile beraberlik golünü kurtardı. Kısa süre sonra da Galatasaray güzel bir gol atınca maç orada bitti. Ondan sonra Sivasspor kalabalık gelip, hücum ederken kendisini ümitlendirecek, farkı bire indirecek pozisyonları üretemedi ve 90 dakika noktalandı. Galatasaraylı futbolcuların hepsi en çok eleştirilen Eren de dahil, iyi görev yaptılar. Onyekuru ile Feghouli'yi beğendim. Kritik kurtarışı yapan Muslera'yı da ihmal etmeyelim.