Kadro kapasitesi dar ve sınırlı olan, sahaya da rekor eksiklerle çıkan Antalyaspor bir de ilaveten çok erken ön liberosu Chico'yu kaybetti. Sadece yüreğiyle mücadele eden böyle bir yarım takım karşısında Fenerbahçe'nin ilk yarıda sergilediği futbol tek kelimeyle felaketti. Daha ilk dakikada Salih'in hatasından topu bomboş önünde bulan Soldado'nun kaçırdığı golden sonra tek akılda kalan Hasan Ali'nin Boffin tarafından kornere çelinen şutuydu. Bu olumsuz görüntüdeki tek aktif isim Mehmet Ekici'ydi. İleri uçta Ayew, Soldado ve Benzia adeta yokları oynuyorlardı.

İkinci yarıda Fenerbahçe'nin tek artısı tempoyu yükseltmesiydi. Buna karşılık maç eksiğini hisseden Antalyalılar'ın yorulmasıyla ortaya yoğun bir Fenerbahçe baskısı çıktı. Yine de set oyununda büyük yetersizlik vardı. Sadece Mehmet Ekici'nin çabaları, biraz da Eljif'in yardımcı olma niyeti göze çarptı. Ersun Yanal, Soldado'ya çok fazla dayandı. Bu, herhalde bitik Slimani'ye de güveni olmadığının göstergesiydi. Bu arada bir kontratakta sarı kartı olan Neustadter oyun harici oldu. Geride bunalmış Antalya, nefeslenme fırsatı buldu. Fenerbahçe hücuma devam ederken Antalya maçın en net pozisyonunu yakaladı ama Drole değerlendiremedi. Sonuçta Fenerbahçe eksik rakibi karşısında iki puan daha kaybederek, küme düşme hattından kurtulamadı. Sergilenen futbolsa gerçekten onlar adına çok üzücüydü. Bülent Korkmaz ve yarım takımını müthiş mücadelelerinden dolayı kutluyorum.