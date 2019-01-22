F.Bahçe Bursa'nın hızlı başlangıcını kısa sürede bitirip etkili takım presiyle ilk yarıyı domine etti. Bursaspor koşan, hırslı bir takım ama kadro kapasiteleri sınırlı... Bilhassa ilk yarıdaki ileri üçlünün genel yapıları üretkenlik için yeterli değildi. Fenerbahçe bu sezon ilk defa rakibinin ofansif gücünü en aza indirdiği gibi savunma güvencesini de arızaya uğrattı. Soldado'nun jeneriklik golüyle skor avantajı da sağlayınca moral açısından da güçlendiler ve devreyi istedikleri gibi bitirdiler ama ikinci yarıda her şey terse döndü. Samet Aybaba iki tane değişiklik yaptı. Lima ve Yusuf Erdoğan'la gerçek kanat adamlarını oyuna aldı. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki alışılmamış yüksek temposu ve presi ortadan kalkınca maç adeta tek kaleye döndü. Bursaspor, hızlı ve etkili oynadığı bu yarıda Fenerbahçe'yi çok zorladı. 3 tane de Umut Nayir'le kafa vuruşundan inanılmaz fırsatları değerlendiremedi. Ersun Yanal'ın yaptığı değişiklikler de F.Bahçe'de oyunu değiştirmek için katkı sağlayamadı. Bursaspor bu müthiş mücadelesinin ödülü son dakikada Aytaç'ın golüyle aldı. Zaten iki devreyi ayrı ayrı incelediğimizde de maçın hakkı beraberlikti.

F.Bahçe'de gördüğüm sıkıntılar şunlar: İlk yarıdaki çok etkili, rakibi oynatmayan futbolda organizasyon eksik kaldı. İkincisi; yoğun baskı altında kaldıkları ikinci yarıda topa sahip olup, rakibin hızlı ve atak futbolunu kısıtlayamadı. Bu arada ciddi maç eks-i ği olan kaleci Volkan'ın da hataları gündeme geldi. Birisinde kaleyi boşalttı, rakip atamadı, ikincisinde de arkadaşının müdahale alanındaki topa çıktı. Onu da yine Umut değerlendiremedi. Bana göre; Ersun Yanal Fenerbahçe'nin ilk yarıda bu kadar etkili oynayacağını tahmin ediyordu. Bu oyunda Ayew yerine Valbuena ile başlayıp ikinci yarıda Ayew'i alabilirdi. İlk yarıda yorulan takım yüzünden Valbuena'nın önemli özelliklerinden faydalanamadılar.