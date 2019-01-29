F.Bahçe maça tribün desteği ve erken bir golle başladı. Ancak takımın durumu o kadar olumsuz ki skor avantajının moraline rağmen bir türlü saha içi organizasyonu doğru biçimde işlemiyordu. Bir duran topta skora denge geldi. Ardından Mehmet Ekici mükemmel bir frikik golü attı. Ama bu gol ve ikinci defa ele geçen skor avantajı da takıma hava getirmedi. Bunun iki önemli nedeni vardı: Birincisi Benzia, Soldado ve Ayew'in fizik açıdan yetersizlikleri. İkincisi de sezon başından beri kolektif yapının oturtulamayışı... Devre sonunda Neustadter-Sadık-Volkan üçlüsünün müşterek hatası ile skora yine denge geldi. Artık işler iyice zorlaşmıştı ama F.Bahçe ikinci yarıda ilk devreye oranla daha etkili bir 25 dakika oynadı. Bu arada bir penaltı kaçırdı. Maçın kırılma anı Malatya'nın yakaladığı kontratakta Bifouma'nın bomboş arkadaşı Ömer'e pas vermek yenine şutu tercih etmesiydi. Son 15 dakikada F.Bahçe'nin yorulduğu bölüm başladı. Atak girişimlerinin hızı düştü. Artık yine ümitler bir sonraki maça kaldı derken Mehmet Topal kara bulutları dağıtan golü attı.

Bu maç 3 puanın yanında takıma moral getirdi. Moses eğer fizik açıdan düşüş yaşamazsa faydalı olacaktır ama dünkü maç ölçü değil. Sadık da eski takımına karşı zor sınavdan yüzünün akı ile çıktı. Dün akşam taraftar da gerçekten zor durumdaki takımının yanında olduğunu gösterdi. Yeni Malatyaspor elinden gelen mücadeleyi sergiledi. Bifouma ile maçı kazanma şansı da ellerine geldi. Takımın en iyi oyuncusu bir gol ve bir asistle stoper Mina idi.

Ali Palabıyık için zor bir maçtı. Bence ilk yar-ı daki kargaşada Soldado ve Ömer Şişmanoğlu'nun kırmızı kart görmeleri gerekirdi. Palabıyık'ın VAR'a bakıp 'devam' dediği Mehmet Ekici'nin pozisyonu bence penaltıydı. Verdiği penaltı ise yoruma açıktı.