G.Saray ikisi yeni transfer 11 yabancılı kadrosuyla maça kendinden emin ve alışılmış ofansif klasiği ile başlamak istedi. Ama bu istek çok kısa sürdü. Alanya etkili bir presle önde basmaya başlayarak G.Saray'ın kurgusunu bozdu. Sonra da tempolu ofansif girişimlere başladılar. Maçın gidişatı Terim'in hiç düşünmediği bir şekile dönüştü. Oynayan değil mecburen rakibi oynatmamak için mücadele veren bir G.Saray gündeme geldi. Devre biterken ise sürpriz bir şutla, sürpriz bir gol geldi.

Artık G.Saray için iş çok zorlaşmıştı. Çünkü rakip hem iyi oynuyor hem koşuyor hem de çabuk adamlara sahipti. Ama ikinci yarının başlarında Feghouli'nin, Belhanda'nın pasıyla buluşup çaprazdan güzel bir gole imza atması G.Saray'a moral ve taktik disiplin getirdi. Bundan sonra Alanyaspor yine ilk yarıdaki atak ve tempolu ofansif futboluna devam etti. Galatasaray hiç çıkamıyordu ama Alanyaspor beraberliği düşünmeyip kazanmak için bütün riskleri alarak hücum ediyordu. Bu da Galatasaray'a beklemediği çok etkili birkaç geniş alan kontratağı verdi. Onlar da bunu değerlendiremediler.

Sonunda bu yüksek tempolu zevkli maçta puanlar paylaşıldı. Bana göre Fatih Terim Mitroglou yerine Sinan ile başlayıp, sonra Yunan oyuncuyu oyuna almalıydı. Bu arada çok iyi oynayan bir rakibe karşı bana göre en başarılı blog defans bloğuydu. İlk defa bir arada oynamalarına rağmen iki stoper başarılıydı. Ömer de görevini iyi şekilde yaptı. Bu maçta iyice fikir sahibi oldum, bu iki yeni stoper Galatasaray için çok doğru transferler. Alanyaspor mükemmele yakın bir futbol sergiledi. En çok Villafanez ve Efecan'ı beğendim.