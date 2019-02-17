Ne yazık ki yazarlık hayatımda ilk defa maçın teknik analizinden önce, ağır bir hakem ve 'VAR' eleştirisi yapmak durumundayım. Büyük takımların medyayla birleşerek yaptıkları yoğun baskılar yüzünden gerçekten ülkemizde bu iş iflas etmiş durumda... Ne maç yönetebiliyorlar ne de 'VAR' protokolünü biliyorlar. Hep vurguladım, 'VAR' uygulamasında Avrupa liglerinde kesinlikle hakemin takdir haklarının içindeki gri pozisyonlarda verdikleri kararlara müdahale edilmiyor. Jahovic'in hareketi kesinlikle kırmızı kart değildi. Fırat Aydınus'a pozisyon gözü önünde olan yardımcısı dahi 'kırmızı' demedi. Ama 'VAR' ısrar etti. Sonunda Aydınus baskı altında kırmızı çıkardı. Peki soruyorum Skrtel'in hareketinde niye 'VAR incele' demedi? Eğer Johovic'inki kırmızıysa Skrtel'inki 2 kere kırmızı. Yazıklar olsun....



İLHAN MANSIZ KOPYASI GOL

Maça gelince Ersun Yanal'ın takım tertipi bana göre doğruydu. F.Bahçe hırslı ve tempolu oynadı. Ama 10 kişilik rakibine karşı bile üretkenlik sıkıntısı çektiler. Bunun bir önemli nedeni de Konyaspor'un sistemi oturmuş kompakt bir takım olmasıydı. F.Bahçe 10 kişi kalmış rakibinden bir gol yedi. Devre sonunda güzel bir gol atınca, ikinci yarı için artık herkesin fikri bu maçın kazanılacağı yönündeydi. Jailson'un attığı gol tıpa tıp İlhan Mansız'ın Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal'e attığı goldü. F.Bahçe'nin ikinci yarıdaki baskısı da galibiyet için yeterli olmadı. Yeni transfer Zajc'ın ilk maçıydı ama iyi bir kumaşı olduğu belli. Moses'i beğenmedim. İki isim iyiydi: Dirar ve Valbuena...

Konyaspor'u takdir etmek lazım. Haksız yere 10 kişi kaldılar. Devre sonundaki yedikleri gol, eksik takım için moral bozucuydu. Ama disiplinli, yardımlaşmalı yürekli mücadeleye kaleci Serkan da ortak olunca zoru başardılar...