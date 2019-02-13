Yeri geldikçe vurguladığım bir konu; ülkemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir büyük takımlar olayı yar. Medya, yönetici, teknik adam, futbolcu ve seyirci tarafından yine dünyada benzeri olmayan baskılar yüzünden hakemler büyüklerin maçına zihinsel olarak rahat çıkamıyorlar. Bu nedenle hakem hatalarının büyük çoğunluğu büyükler lehine oluyor.

Geçen hafta içi kupa ve hafta sonu ligde hakem felaketleriyle karşılaştık. Mustafa Öğretmenoğlu uzun zaman sonra bu sene bir çıkış yakaladı. Büyüklerin maçlarında görev almaya başladı. Bu durumun performansını olumsuz etkileyeceğini tahmin ediyordum. Çünkü seneler sonra elde ettiği bu fırsatı kaçırmamak için büyüklerin aleyhine bir hata yapmamayı beynine yerleştirmiştir diye düşündüm. Galatasaray- Hatay maçının ilk devresinde Luyindama'nın net kırmızı kartlık hareketini, VAR'ın ikazıyla izlemesine rağmen, bilerek es geçti. Kısa süre sonra Hatay kalecisinin mutlak kırmızı hareketine vicdan muhasebesiyle sarı çıkardı. Ama VAR çağırınca, bir dayanak noktası bulamadığı için kırmızıya mecbur kaldı. Ümit Öztürk, Galatasaray-Trabzon maçındaki yönetimi tam bir skandaldı. Galatasaray'ın kazandığı penaltı bana göre yanlıştı. Bu çok da önemli değil. Ama Diagne'nin ikinci sarı kartını göz göre göre es geçmek, eyyamcılığın 1 numaralı örneğiydi. Maçın neticesini direkt etkiledi. İkinci yarıdaki Trabzon lehine olan net penaltıyı VAR'a rağmen de vermedi. Ümit Öztürk, fiziki yapısı, oyuncularla diyaloğu ve yetenekleriyle çok iyi bir hakem olma yolundaydı. Bu maçtan sonra bence kendisine yazık etti.

Genelde gördüğünü çaldığı, objektif yönetimleriyle Alper Ulusoy'u çok beğeniyordum. Ancak Kayserispor- Fenerbahçe maçında beni hayal kırıklığına uğrattı. Soldado'ya gösterdiği sarı ve kırmızı kartı doğruydu. Bu arada Şamil ile Mensah'ın sarı kartlarını atladı. Ama Umut'un golünü iptal etmesi çok büyük bir hakem hatasıydı. VAR hakemleri hâlâ 'VAR' gerçeğini öğrenemediler. Gri pozisyonlarda hakemlerin verdiği kararı irdelemeyeceksin. O pozisyonda VAR inceleme çağrısına Alper Ulusoy bakıp golü iptal etti. Premier Lig'de bir hakem böyle bir golü iptal etse manşet olur.

Hüseyin Göçek, Galatasaray-Konya maçında süzülmesi çok zor bir pozisyonda yanlış bir penaltı çaldı. 'VAR'dan da bir ikaz gelmedi. Avrupa'da maç yöneten Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya ağır bir dinlenme cezası aldı. Üstelik de dünyada benzeri olmayan biçimde cezaları açıklandı. Şimdi merak ediyorum. Yukarıda eleştirdiğim 3 hakemin yaptıkları Hüseyin Göçek ve Halis Özkayha'dan çok daha vahim hatalar. Bakalım MHK ne yapacak?