Başakşehir güçlü bir kadroya sahip. Tüm takımlara oranla büyük bir artısı var: Oturmuş sistem. Ligde de 6 puan farkla lider durumdalar. Buna rağmen kazandığı birçok maçtan sonra dahi ciddi bir eleştirim vardı. Kaliteli bir kadro ile tek bir kulvarda mücadele eden takım, bu kadar monoton futbol oynamamalı. Bunun da nedenleri bana göre açıkça belliydi. Arda ve Elia ligin ilk yarısında, Bajic ve Adebayor ikinci yarıda, Robinho ve Demba Ba gibi çok kaliteli isimler fiziki açıdan yetersizler. Eğer bir takımda fiziki olarak görevler paylaşılmazsa en sonunda koşan istikrarlı isimlerde sıkıntı başlar. İşte son maçtaki Visca örneği. Abdullah Avcı, oyuncu değişikliklerinde de hatalar yaptı; Erzurum oyunu domine ediyor, takımı baskı altında skoru korumaya çalışıyor. Gereken 2 hamle var. Önce yürüyen Elia ile koşan Napoleoni değişikliği, sonra da yine yürüyen Robinho ile Demba Ba değişikliği. Demba Ba girerken koşan Mossoro çıkınca maçın kaderi belli oldu. Başakşehir'in takım olarak olumsuz bir futbol sergilediğinin açık örneği şu: Bir tarafta ligin en büyük pas trafiğine sahip tak-ı mı Başakşehir, diğer tarafta da tam tersi ligin en düşük saha içi organizasyonuna sahip takımı Erzurumspor. 90 dakikanın sonunda topa sahip olma oranı yüzde 54'e 46... Üstünde durduğum bir önemli nokta da Emre'nin görev aldığı orta sahada diğer ikiliden birisi Arda ya da Robinho olursa sistem bozuulr.