F.Bahçe-Göztepe maçından sonra şöyle bir analizim olmuştu: İlk 20 dakika müthiş bir presle oyun, karşı alana yıkıldı. Bu bölümde bir gol atıldı. İki tane yüzde 100 gol kaçtı. Ondan sonra futbol vasattı. F.Bahçe'nin hücum gücünün odak noktası, Isla ve Dirar'ın bulunduğu sağ kanat bindirmeleriydi. Göztepe Teknik Direktörü Kemal Özdeş, bu kulvarda gereken tedbirleri hiç düşünmemişti. Haftalık yazımda da Benzia'nın, tam bir çıkış yapmışken iyi oynarken oyundan alınışını eleştirmiştim. Ayrıca listeden çıkarılmasını da büyük bir hata olarak vurgulamıştım. Çünkü Empoli'den gelen yeni transfer kapalı kutu idi. Tolgay da uzun zamandır futbol oynamıyor. Devre arası çalışmalarına da katılmamıştı.

Gelelim Kayseri maçına. F.Bahçeli yöneticiler, yenildiği için hakeme odaklandılar. Ama 11'e 11 ilk yarıda F.Bahçe yarım pozisyon dahi bulamadı. Çünkü Tolgay hazır değildi. Ayrıca Hikmet Karaman da dersine iyi çalışmış, Dirar ve Isla'nın kulvarını kapatmıştı. F.Bahçe ikinci yarıyı 10 kişi oynadı. Eğer skor dengedeyse ve 1 kişi eksiksen orta saha çıkınca bir orta saha oyuncusu girmeliydi. Ama Ersun Yanal Moses'ı forvet olarak soktu... Hadi bunu da fazla abartmayalım. Ama takımı yorulup tamamen oyundan düşmüşken son bölümde, Frey'i sahaya sürmek çok önemli teknik adam yanlışıydı.