Malatya maçından sonra baktım, o güne kadar medyada hiç Dirar konusuna değinmeyenlerin büyük çoğunluğu kadro dışı bırakılmasını eleştiriyorlar...

Fenerbahçe yönetimini, Volkan Demirel, Dirar ve Aatif kadro dışı bırakıldığında eleştirmiştim. Yönetim tarafından Volkan Demirel haklı olarak kadro dışı bırakıldı. Sebebi Cocu'nun yanlış tercihiydi.

Senelerce takıma hizmet vermiş takım kaptanı yerine, Kayseri maçından 2 gün önce transfer edilmiş Harun'un tercih edilmesi, Volkan'ın psikolojisini bozdu. Bunun dışında Dirar ve Aatif'ın basit nedenlerle kadro dışı kalmasını eleştirmiştim. Dirar konusunda şöyle bir yorum getirmiştim:

"Monaco'nun Lig 1'deki şampiyon kadrosunda yer alan ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselip Juventus'a elenen takımın en istikrarlı futbolcularından biriydi.

Geçen sezon da Isla ve Şener ile olumlu bir işbirliğiyle sağ kulvara işlerlik kazandırmıştı." Son Malatya maçından sonra baktım, o güne kadar medyada hiç Dirar konusuna değinmeyenlerin büyük çoğunluğu Dirar'ı keşfetmiş, kadro dışı bırakılmasını eleştiriyorlar.

Ne garip değil mi!



BENZİA'YI NİYE 11'DE OYNATTIN!



ERSUN Yanal son maçta futbolcularının kendisine olan itimadını sarsacak bir yanlışa imza attı. Benzia'yı geld-i ği günden beri en ağır eleştiren yazarım. Yetenekli bir oyuncunun fiziki düşüşle sahada hiçbir varlık gösteremeyişini kabul etmem mümkün değildir. Belli ki Benzia devre arası çalışmalarında güçlenmiş. Malatya karşısında hırsı, temposu ve olumlu katkılarıyla geldiğinden beri uzak ara en iyi futbolunu sergiliyordu.

Tolgay'ı Yanal'ın çok istediği biliniyor. Göztepe maçında Tolgay'ı oyuna alırken Benzia'yı çıkarmak onun moralini bozdu. O kısacık saniyelerde Benzia'nın aklından geçenler mutlaka şöyleydi, 'Belli ki artık benim oynama şansım çok az...' Benzia, o kadar çok üzüldü ki bunu gören 3-4 arkadaşı onu çıkana kadar gelip teselli etti.

Bu tablo; aslında Yanal'ın yanlışıyla yüzleşmesiydi. Dün belli oldu ki TFF'ye verilen listede Benzia yok. Yanal'a soruyorum, o zaman niye bu futbolcuyu Malatya maçında ilk 11'de oynattın?

Aslında kadro dışında kalması gereken oyuncu, fiziki yetersizlikten katkı veremeyen Slimani olmalıydı. Neden olmadı? Çünkü santrforda ihtiyaç var.

İşte bu ayrımcılık adalet anlayışına zarar verir.

Bundan sonra takımdaki futbolcuların teknik adama karşı, "Yarın öbür gün benim de başıma aynısı gelir" düşüncesiyle güven duygusu azalır. Yanal'ın unutmaması gereken bir şey daha var… Tolgay'ın şu an fizik olarak çok eks-i ği var. Zajc'ın nasıl uyum sağlayacağı soru işareti. Bütün bunların ışığında da bu kararı son derece hatalı buluyorum



SANTRFORA, FORVET DEMEK HANGİ AKLIN ÜRÜNÜ!



GEREK medyada gerek yöneticilerde santrfor için yanlış bir terim kullanıyor. Bilhassa G.Saray'ın santrfor sıkıntısı sezon başı başlayıp, devre arasının sonuna kadar sürünce bu yanlış terim adeta her gün kullanılır hale geldi. Neydi bu terim: 'Forvet'.

TRT'deki 'Yüz Yüze Futbol' programında 2 defa gündeme getirdim.

Bu yanlışı eleştirdim.

Ve şöyle bir soru yöneltip cevabını kendim verdim:

Neymar veya Ronaldo ileri ucun kanatlarında görev alıyorlar.

Bunlar hangi görev yerinin futbolcuları?

Cevap, herhalde orta saha değil. Kanat forveti!

Santrfora, forvet dendiği zaman benim ileri ucun hangi oyuncusu olduğunu anlamam mümkün değil. Bu yüzden ya gerçek anlamda santrfor terimi kullanılmalı ya da merkez forvet.