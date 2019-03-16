Fenerbahçe seyircisi önünde kritik bir maça çıkıyor ama görüntüsü tam ters bir halde. İlk yarı mücadele var, daha iyi top yapan rakip karşısında takım savunmasında ciddi bir arıza yok ama ofansif açıdan bir yetersizlik var. 45 dakika boyunca tek pozisyon yok, telaş var, organize atak yok. Taraftarı heyecanlandıran anlar sadece duran toplar.

İkinci devrede işin ciddiyeti arttığından daha hırslı ve biraz daha tempolu bir Fenerbahçe vardı. Rakip baskı altına alınıyor ama yine pozisyon yok.

En büyük sıkıntı ileri uçta. Ayew çok yetersiz; Soldado güçsüz, Moses ise 3-4 sprint ile işi idare etmeye çalışan güçsüzlerden. Bu arada Mehmet Topal sakatlandı ve Yanal'ın hatası gündeme geldi. Tolgay zaten fizik olarak tam hazır değil; maç kora kor gidiyor. Bu durumda Mehmet Topal'ın yerine bir ön libero girmeliydi; yani Jailson. Ama Mehmet Ekici girdi. Sonra Zajc'ın yerine hazır olmayan Alper'in girmesi de yanlıştı. Ve o arada da etkili çıkışlar yapmaya başlayan Sivasspor golü buldu.

Artık süre azdı, iş çok zordu, taraftar tepkisi de başlamıştı. Ama gecenin kurtarıcısı golden 1 dakika sonra beraberlik golünü atan Soldado oldu.

Ve sonuçta Mehmet Ekici'nin iğne deliğinden geçen vuruşu ile Fenerbahçe önemli bir üç puana ulaştı. Mağlup durumdan öne geçmesine rağmen o moralle uzatma bölümünde ciddi tehlikeler atlatması da takımdaki sıkıntıların göstergesiydi.

Sivas iyi mücadele etti, en büyük şanssızlıkları öne geçmenin rehaveti sırasında beraberlik golünü yemeleriydi. Bu arada ligin en iyi ve en etkil i ofansif beki Douglas'ı orta sahaya monte ederek randımanını en aza indiren teknik direktör Hakan Keleş'i kutlamak gerek!