Futbol kalitesi ve seyir zevki açısından hayal kırıklığı yaratan bir derbi izledik. Fenerbahçe maça özgüvenli başladı. İlk 20 dakika oyunu domine eden taraftı. Sonrasında Galatasaray önce dengeyi kurdu; ardından kontrolü ele aldı. Nagatomo ve Babel iş birliği ile sol kulvardan etkili oldular. Belhanda istekliydi. Lemina'nın iki gollük şutunu ve Nagatomo'nun önemli bir pozisyonunu kaleci Altay başarı ile önledi. Fenerbahçe'nin ilk 45 dakikada hiç net pozisyonu yoktu. İkinci yarıda Galatasaray seyirci desteği ile hızlı ve atak oynamak istedi. Fenerbahçe ise ilk yarının aksine geride boş alanlar bırakmaya başlamıştı ama Galatasaray bu elverişli ortamı skora yansıtamadı. Takımın en iyisi Lemina sakatlanıp çıkıp, Belhanda da yorulunca Galatasaray'ın temposu düştü; kontrol Fenerbahçe'ye geçti. Ama onlar da son 15 dakikada yeterli üretkenliği sağlayamayınca 90 dakika golsüz sonuçlandı.

Şimdi gelelim Fenerbahçe'nin neden 90 dakikada kötü oynamadığı halde pozisyon bulamayışının nedenlerine... Çünkü Fenerbahçe'nin dün kanatları hiç çalışmadı; çalışması da mümkün değildi. Zira ilk devre ön kenarlarda oynayan Tolga ve Ozan Tufan kanat forveti özelliğine sahip değiller. Bunun dışında İsla fizik olarak hazır olmadığından, Dirar da ters ayakla sol bek oynadığından, beklerden de bir kanat atağı gündeme gelemedi. Fizik olarak hazır olmayan Gustavo da bölgesinin dışına çıkamadığından Muriqi ve Kruse'ye bağlantı kurmak için yakınlaşamadı.

Bana göre Ersun Yanal'ın en büyük hatası ikinci yarıya Deniz ile başlamasıydı. Ben en çok Zanka'yı beğendim. Jailson da görevini beklenenden iyi yaptı. Böyle bir deplasman atmosferinde genç kaleci Altay da alınan önemli puanda pay sahibiydi.

Galatasaray'da Falcao hayal kırıklığı idi. Feghouli de güçsüzdü. Defans bloğu görevini iyi yaptı. Lemina en başarılı isimdi. Ömer ve Emre hamleleri de en ufak bir katkı vermedi.