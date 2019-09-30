Ligde çeşitli nedenlerle istedikleri futbolu oynayamayan ve beklenmedik puanlar kaybeden iki takımın kritik mücadelesini izledik. Tahmin ettiğim gibi skorda denge bozulana kadar kopuk kopuk bir futbol sergilenirken, üretkenlik de yok denecek kadar azdı. 30. dakikaya kadar tek pozisyon vardı. Onda da Caner'in güzel kesmesinde Oğuzhan topa dokunamadı. Sonra futbolun sürprizleri üst üste geldi. O dakikaya kadar hiç pozisyon bulamayan Trabzonspor, Sosa'nın yandan kazanılan frikiği direkt kaleye kullanması ve Dorukhan'ın topu kendi kalesine göndermesi sonucu hem skor avantajı hem de moral kazandı. Yine Sosa'nın bu defa 18 dışından kaleye vuruşu Necip'e çarparak Karius'u kontrpiyede bırakınca fark ikiye çıktı.

Bu skor maça çok tedirgin çıkan iki takım açısından ev sahibine büyük bir moraldi. Artık bütün saha içi dengeleri Trabzonspor lehineydi. Doğal olarak ikinci yarıda Trabzonspor kontratak futboluna döndü; takımın en iyilerinden Sörloth ile de 3. golü bularak maçı bitirdi. Beşiktaş'ı ve Abdullah Avcı'yı artık kritik günler bekliyor. Çünkü yeni transferlerden hiçbir katkı yok.

Burak Yılmaz hazır değil; alternatifi de yok. Takımın oyun kurgusu ve ne oynadığı da ciddi bir soru işareti.

Beşiktaş'ın kaleyi bulan ilk ciddi şutu 80'de gol oldu. Bu da takımın durumunu net olarak anlatıyor.

Trabzonspor ise çok önemli bir üç puanı farklı skorla kazandı. Ama gelecek deplasman maçının da hiçbir garantisi yok. Bunun bilincinde olmalılar. Ünal Karaman'ın en büyük doğrusu Kamil Ahmet sürpriziydi. Karaman onu Pereira'nın önünde görevlendirerek Caner ve N'Koudu'nun kulvarını bir pozisyon dışında tamamen kapattı.

Ofansta da akıllı destekler verdi.