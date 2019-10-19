Fatih Terim'in biraz da mecburiyetten bol rotasyonlu ilk 11'i dün geceki maçın Galatasaray açısından zorluk derecesini üst düzeye çıkarmıştı. İki bek Şener ve Emre Taşdemir ile birlikte Emre Mor ile Andone'nin ciddi maç eksiklikleri vardı. Ayrıca hem birbirlerini hem de takım arkadaşlarını yeterince tanımıyorlardı.

Orta sahanın da yapısı itibarı ile istenilen biçimde organize olması mümkün değildi. Maç tahmin ettiğim gibi başladı.

Galatasaray riskli kadrosu ile oyunu karşı alana yıktı, Sivasspor geride kapanıp pusuda bekliyordu.

Bu bölümde Galatasaray'dan pozisyon gelmedi; sonra Sivasspor'un etkili çıkışları başladı. Ama yine sahneye alışılmış kriz çözücü çıktı! Muslera... Üç önemli pozisyonu, birinin de devamındaki direk ile birlikte önledi.

İşte bu ortamdan heveslenen Sivasspor, savunma güvencesini ihmal edince Andone çok güzel bir golle 'Atamayana atarlar' dedi. Bu golle Sivasspor'un oyun disiplini kayboldu.

Hem geride çok boşluk bırakmaya başladılar hem de arka arkaya kartlar çıktı. Eğer Babel %100'lük golü atsa devre 3-0 bitmişti.

2. devre başında Sivas 10 kişi kaldı. Herkes için G.Saray çok rahat işi bitirecekti. Ama öyle olmadı. Fırsatlar beceriksizce harcandı, fark bire düştü. Gecenin etkisizi Babel mükemmel golle krizi çözdü ama sonra fark yine 1'e indi. Uzatmada Sivas net golü kaçırmasa maç berabere bitecekti. Tabii ki öyle bir sonuç olsaydı büyük sıkıntı doğacaktı.

Çünkü iki farklı skor avantajına sahipsin; sahanda, 10 kişilik rakipten üç gol yiyor olacaktın.

Madalyonun öbür yüzüne baktığımızda netice açısından önemli başarı. Çok eksik bir kadro ile 90 dakikada ne yaşarsan yaşa ligin ikincisini yeniyorsun. Bir kazanç da Andone oldu. Bana göre bu Falcao'dan hayır gelmeyecek.

Hakem Ali Palabıyık'ın bana göre Cofie'ye gösterdiği iki sarı kart da ağırdı.