Fenerbahçe ilk yarıda yüksek tempolu presli, oyunu sürekli karşı alana yıkan etkili bir futbol sergiledi. Birçok da gole yakın pozisyonlar buldu. En net golü dün gece ilk defa yere sağlam basan Kruse kaçırdı.

Tolga üç tane müsait durumda şut kullandı. Ama çerçeveyi bulamadı, bir de kafayla çok net bir gol kaçırdı. Tolga bunun yanında da Caiçara ve Visca'nın ofansif açıdan kulvarlarını tamamen kapatıp Dirar'ı rahatlattı.

2. yarıda da F.Bahçe aynı istekle maça başladı. Ama 55'ten sonra ilk yarıdaki tempoda biraz düşüş oldu. Bu yüzden Başakşehir ilk yarıdaki gibi sürekli baskı altında kalmayıp etkili olamasa da oyuna çıkma ve rakip kaleye gitme şanslarını sık sık bulmaya başladı. Artık kritik dakikalara girildiğinde Kruse başarılı performansını çok kaliteli bir golle süsledi. Sonra Vedat Muriqi de son dakikalarda galibiyeti garantileyen golü Rodrigues'in asisti ile atınca takım da tribünler de rahatladı.

Dün gecenin bana göre en ilginç yanı çok baskılı ve etkili futbolda ikinci golü atmasına rağmen Vedat Muriqi'in beklenen performansı ortaya koyamamasıydı. Halbuki oyunun gidişatı tam onun istediği şekildeydi. Bana göre F.Bahçe dün gece sezonun en iyi futbolunu sergiledi. Bunun birinci nedeni Ersun Yanal'ın doğru takım tertibiydi. İkincisi tüm futbolcuların fiziksel olarak iyi bir sınav vermeleriydi. Neden çok iyi oynadığının en canlı örneği de her zaman vurguladığım bir konuydu; "İyi ve ofansif bir futbol oynamak günümüz futbolunda yeterli değil. Mutlaka savunma güvencesi oluşturulmalı." Dün gece F.Bahçe Dirar'ın kişisel hatası dışında 83. dakikaya kadar rakibine yarım pozisyon dahi vermedi. Başakşehir'de Visca ve İrfan gibi en önemli iki oyuncu sahada yokları oynadılar. Okan Buruk'un yanlışlarına gelince… Senelerdir alışılmış pas trafiği bu kadar çabuk terk edilmemeliydi. Mahmut orta sahada öne doğru görevlendirilince katkı veremez.