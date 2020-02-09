Puan kaybına tahammülü olmayan F.Bahçe'nin sahasında oynasa da işi çok zordu. Çünkü karşısında iyi futbolculara sahip ve birbirleri ile uyumlu bir takım olan Alanyaspor vardı.

Jailson'un yaptığı penaltıyı VAR tespit etti;

Altay kurtardı. Ama vuruş öncesi ihlal yaptığından tekrarlandı ve gol oldu. Skor dezavantajına düşen Fenerbahçe devre sonuna kadar oyunu karşı alana yıktı ama geride iyi yerleşen, kalabalık rakip savunmayı arızaya uğratamadılar. İkinci yarı da bu görüntüde başlasa da Alanyasporlu oyuncunun yaptığı gereksiz penaltı ile F.Bahçe skora erken denge getirdi. Bundan sonra seyircinin sinerjisi ile tempoyu da yükselttiler.

Bu arada bir kontrada Alanyaspor bir penaltı daha kazandı. Ancak Cisse bunu kullanamayınca Fenerbahçe'nin ümitleri artmıştı.

Ama rakibin olumlu alan savunması karşısında üretkenlik sağlayamadılar. Sonuçta çok önemli iki puan daha kaybedildi.

Ozan çok koştu ama sinirli ve etkisizdi.

Tolga kanat forvet özelliği olmadığından sağ kulvara işlerlik kazandıramadı. Deniz'in de faydası olmadığı gibi bu bölgede defansif sıkıntı başgösterdi ve penaltı bu yüzden oldu. En ciddi sıkıntılardan biri de Muriqi'deki düşüşün artarak devam etmesi.

Ersun Yanal her maç sonrası 'şampiyon olacağız' diyor. Ama şu anda maç eksiği olan Trabzon'un 3 puan gerisine düşüldü.

Eğer çok eleştirilen Galatasaray bugün Kasımpaşa'yı yenerse onun da gerisine düşecek! Alanyaspor iyi savunma yaptı ama son 60 dakika bütün riskleri alan rakibi karşısında ofansif girişimler çok yetersizdi.

MHK'nin bu maça Ümit Öztürk'ü ataması çok büyük yanlıştı. Nedenini hafta içi açıklayacağım.