Fenerbahçe 45. saniyede attığı golle maça 1-0 galip başladı. 15. dakika maçın kırılma anı idi. Kruse önemli bir pozisyonda 2. golü kaçırdı. Trabzon da karşı atakta Sörloth ile skora denge getirdi. Kalesine gelen ikinci topta Fenerbahçe ikinci golü de yedi. Ardından devrenin sonuna kadar Fenerbahçe baskısı vardı, iki tane de gol fırsatı buldu ama birinde Dirar topu dışarı vurdu, diğerini Uğurcan kurtardı.

İkinci yarı Fenerbahçe'nin baskısı vardı. Trabzonspor da skor avantajını göz önüne alarak 18'i önünde alan daraltan savunma kurgusuna geçti. Bu tabloda Fenerbahçe yoğun baskıya rağmen beraberlik golünü bulamadı.

Fenerbahçe dün maçı ilk yarıda kaybetti. Çünkü Trabzonspor ilk 45 dakikada, maçın başında yediği gol yüzünden mecburen açık oynuyor, kaliteli orta sahasının pres yeterliliği ve devamlılığı olmadığı için de çok büyük boşluklar veriyordu.

Fenerbahçe bu yarıda 4 net gol kaçırdı; 3 tane de çok önemli atak, yanlış pas seçimi ile değerlendirilemedi. İkinci yarıda ise futbolumuzdaki set oyunundaki genel yetersizlik Fenerbahçe için de gözler önüne serildi. Kapanan rakip karşısında yoğun baskıya rağmen sadece tek pozisyon bulabildiler, onu da Uğurcan kurtardı.

Bu tip oyunlar tam Vedat'ın istediği ortam. Ama Vedat aynı Başakşehir maçındaki gibi dün gece de beklenen performansının altındaydı. Ersun Yanal'ın yaptığı hamlelerden de hiçbir katkı gelmedi.

Trabzonspor takım halinde iyi mücadele edip, disiplinli oynadı. Sörloth ve Uğurcan galibiyeti getirdiler. Dün gece belki de dünyada benzeri olmayan bir olaya şahit oldum. Bir gece önce şehre gelip imza atan, hiç idmana çıkmayan ve arkadaşlarını tanımayan Guilherme böyle kritik bir maçta ikinci yarıda görev aldı.