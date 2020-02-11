Ümit Öztürk; fiziği, sahadaki duruşu ve yetenekleriyle istikbal vadeden bir hakemdi. Bu nedenlerle de genç yaşında FIFA kokartı taktı. Geçen sezon Trabzonspor-Galatasaray maçındaki yönetimi geleceği adına büyük darbe oldu. O karşılaşmanın 20. dakikasında Diagne'nin mutlak kartlık faul pozisyonunda ikinci sarı kartını ve dolayısıyla kırmızıyı gösteremedi. İkinci devrede de Trabzonspor'un net penaltısını VAR'da incelemesine rağmen vermedi. Bu büyük yanlışlarla maçın neticesine etki etti. Tabii bu hatalar büyük takımlardan birinin aleyhine olunca iş büyüdü. Bir de bunun üstüne Alanya-Galatasaray maçından hemen sonra Fatih Terim ile Öztürk'ün ailesinin resim çektirmesi gündeme düşünce iş başka yerlere çekildi. Çünkü o maçtaki hakem hataları ligin seyrini değiştirmişti. Sonuçta Ümit Öztürk'e sezon bitene kadar çok uzun süre görev verilmedi.



BENZERİ OLMAYAN BİR ATAMA

MHK bu sezon Ümit Öztürk'ü önce TFF 1. Lig'den başlattı, sonrasında Süper Lig'de görevlendirmeye başladı. Ama Öztürk'e büyük de bir darbe daha vuruldu. FIFA kokartı geri alındı. Bu şartlarda MHK'nin, Ümit Öztürk'e sezon sonuna kadar kritik maçlarda görev vermeyerek kamuoyunda geçen seneyi unutturması gerekiyordu. Ama MHK inanılmaz bir hataya imza attı. Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki büyük rekabet, başkanların beyanatlarıyla yüksek gerilim hattına ulaştığı dönemde çok kritik Fenerbahçe-Alanya maçında Ümit Öztürk görevlendirildi. Bu atamayla ülkemizde dünyada benzeri görülmeyen baskılar yüzünden zor durumdaki MHK, hem kendini hem de Ümit Öztürk'ü ataşe attı.



CESUR VE BAŞARILIYDI AMA…

Bana göre büyük psikolojik zihinsel sıkıntıyla bu maça çıkan Ümit Öztürk, Mustafa Pektemek'in pozisyonu dışında cesur ve başarılı yönetimi gösterdi ama Mustafa Pektemek'in pozisyonunda VAR'daki Serkan Tokat devreye girmeyince işler sarpa sardı. F.Bahçe cephesinden çok ağır eleştiriler gündeme gelirken tabii ki daha önceki Alanya-Galatasaray maçındaki öz çekim (Terim ile Öztürk'ün ailesinin fotoğraf çektirmesi) olayı da gündeme geldi ve eleştiriler iyice alevlendi. Sonuç olarak MHK bu büyük yanlışla hem kendi hem de Ümit Öztürk kaybetti.