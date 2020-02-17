Ligin ikinci yarısında zirve yarışındaki rakiplerinin arka arkaya puan kayıpları sonucu şampiyonluk şansını arttıran Galatasaray sahaya çok moralli çıktı. Ancak Malatyaspor'un hırslı, temaslı, teslim olmayan futbolu 90 dakika boyunca devam edince ortaya zorluk derecesi yüksek bir karşılaşma çıktı. Agresif ikili mücadelelerin fazla oluşu, atmosferi de yükseltti. Galatasaray, tempolu oyunda zaman zaman top kaybı yaptı. Ama gol arayışlarını da hiç ihmal etmeyen bir anlayıştaydı. Devrenin son dakikasında gelen penaltı ile soyunma odasına galip gitmek çok önemli bir moral kaynağıydı. İkinci devre de korakor bir mücadeleye sahne oldu. Galatasaray, kupa yorgunu olmasına rağmen kontrol futboluna itibar etmedi ve sürekli dikine oynadı. Rakip de istekli mücadelesini sürdürüp, fırsat buldukça beraberlik golünün peşinde koştu. Karşılıklı ataklarla çok hareketli geçen ikinci yarıda heyecan üst düzeydeydi. G.Saray bulduğu pozisyonlarda ikinci golü atamayınca stresi de arttı. Sonuçta çok önemli 3 puanın sahibi oldular. Dün gördüğüm aksaklıklara gelince; Terim haklı olarak Onyekuru'yu kazanmak ve maç eksikliğini gidermek için ilk 11'de şans verdi. Böyle olunca sol önde devamlılığı ile çok faydalı olan Ömer sol bekte görev alınca alışılmış katkısı sınırlandı. Falcao ve Andone'nin uzun sakatlıkları yüzünden direkt ilk 11 oyuncusu olan Adem Büyük takımına olumlu katkılar veriyor. Ancak biraz havaya girmiş ki dün birçok pozisyonda egoist davrandı. Bu arada büyük kaleci Muslera'nın 30. saniyede kendisini hatırlattığını da unutmayalım.