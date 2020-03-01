İlk devre Fenerbahçe'nin orta sahada pas yaparken zorlanmadığını gördük. Ancak tehlikeli gol girişimleri çok sınırlıydı. Önce Mehmet Ekici çok net bir pozisyonda zoru başardı. Ama Ozan'ın mükemmel asistiyle Vedat'ın attığı golün hazırlayıcısı Mehmet Ekici idi. Tabii ki bu yarıda takım savunmasındaki kronikleşmiş arızalar yine devam etti. Defans bloğu çizgi halinde kalıp, arkada büyük genişlik bıraktılar. Amilton böyle bir ikramda karşı karşıya kaldı ve Altay'ın başarılı refleksine takıldı. Yine arkaya atılan topta Falette, yaptığı riskli hamlede penaltıya sebep olmaktan kıl payı kurtuldu. İkinci devre de benzer tabloyla başladı. Ama Antalyaspor, F.Bahçe'nin zincirleme hataları sonucu önce beraberliği sağladı sonra da başarılı bir duran top organizasyonunda skor avantajı yakaladı. Görev yeri değişiklileri ve oyuncu değişiklikleriyle F.Bahçe çorbaya döndü. Kimsenin ne yaptığı belli değildi. Kurulan baskı etkisizdi, aslında bu şuursuz baskıda gole yakın taraf Antalyaspor'du. Ama onlar bu elverişli ortamı değerlendiremeyince Fenerbahçe son saniye golüyle beraberliği kurtardı. Fenerbahçe'deki kötü gidiş devam ediyor. Her hafta şampiyon olacağız diyen takımın son 5 maçtaki puan kaybı 13... Dünkü maçla ilgili şunu da söylemem gerekir; maç eksiği olan, belli yaşa gelmiş Podolski ile nokta santrfor Jahovic'i birlikte çift forvet oynatma cesaretini gösteren (ki bana göre bu yanlıştı) bir takıma karşı dahi varlık gösteremediler. Falette'in fizik yapısı kuvvetli ama çok ciddi maç ve kondisyon eksikliği açıkça görüldü. Kruse'nin ayakta duracak hali yoktu. Ligin ilk yarısında da vurgulamıştım. Dün gol attı diye söylemiyorum, bu Zajc niye kadroya hiç giremedi Ersun Yanal'a sormak istiyorum!