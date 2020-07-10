Beşiktaş, Caner'in, Quaresma'nın defansif zaafını değerlendirip kolayca sıfıra inip yaptığı ortayla skor avantajını erken yakaladı. Burak Yılmaz ise daha maçın başında sakatlanıp oyunu terk etti. Sonrasında, düşmesine kesin gözüyle bakılan ancak Fuat Çapa ile büyük bir çıkış yaparak 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kasımpaşa, kontrolü eline aldı. Koita'nın birbirinden güzel golleriyle yenik durumdan öne geçmeyi bildi. Devrenin kalan bölümünde, Beşiktaş hücumda etkili olamadı. Ciddi bir üretkenlik sıkıntısı çekti. Ancak Beşiktaş ikinci yarıya tempolu ve etkili başladı. Erken de skora denge getirdi. Bu golden sonra daha da süratlenerek ciddi ataklarla üçüncü golü aramaya başladılar. Oldukça baskılı bir oyun ortaya çıktı. Bu arada Fuat Çapa oyuna müdahale ederek Ndongala'yı oyuna aldı. Onun topa sahip olarak yaptığı driplinglerle Beşiktaş'ın hızı kesildi. Ama son dakikada Güven çok iyi pozisyon koklayarak takımına önemli üç puanı getiren golü attı. Sergen Yalçın geçen hafta Kayseri'de çok büyük bir hata yaparak riskli oyunda kontratakları önleyen sigorta Necip'i oyundan almıştı. Tahmin ettiğim gibi de herkes yenilginin faturasını Necip'e çıkarmıştı. Üstelik de Necip çıktıktan sonra kaçan iki Kayseri pozisyonu ve iki Kayseri golüne rağmen. Dün de maç berabereyken Necip Uysal girdi, Beşiktaş kazandı. Merak ediyorum bu kez ne diyecekler?

Bir paragraf Burak Yılmaz'a açmak istiyorum... 37 yaşındaki Atiba, her maç sahada basmadık yer bırakmıyor, sakatlanmadan oynuyor, Burak daha oyun başında depar atmadan, ikili mücadeleye girmeden adale sakatlığı ile oyunu bıraktı!

Fuat Çapa'nın en büyük hatası hiçbir zaman ne arkadaşlarının ne de izleyenlerin ne yapacağını anlaması mümkün olmayan Yusuf'u sakatlanan Koita'nın yerine alarak takımın bütün akordunu bozmasıydı. Çapa ve Kasımpaşa'yı dün gece de çok takdir ettim. Neden derseniz? Ne düşme tehlikeleri var ne de üst sıralara tırmanma ama çok önemli bir maçmış gibi o disiplin ve hırsla oynadılar.