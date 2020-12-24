Fenerbahçe'nin ligdeki kötü gidişine dün gece zorlu rakip karşısında ciddi kadro sıkıntısı eklenmişti. Bu takım tertibinden iyi ve organize bir futbol beklemek mümkün değildi. Yapılacak tek şey vardı; takım ruhuyla mücadele edip sınırsız enerji harcamak. F.Bahçeli futbolcular da yapılması gerekenleri sahaya yansıttılar, hem de çok erken yedikleri şok gole rağmen. Belki ilk devre ikinci golü de yiyebilirlerdi ama maçtan kopmadılar ve devre biterken skoru dengelediler.

İkinci devrede Başakşehir yine daha etkiliydi. Önemli de bir fırsat kaçırdılar. Sonrasında karambol sonucu Fenerbahçe skor avantajını yakaladı. Bundan sonra da işler kolay gitmeyecekti ama arka arkaya iki kırmızı kart Fenerbahçe için galibiyetin müjdesiydi.

Başakşehir'de geçen seneye göre büyük bir düşüş var. Visca sakatlıktan yeni çıktığı için yedek kulübesinde maça başladı. Başakşehir'in Rafael-Visca iş birliğiyle en büyük hücum silahı olan sağ kanat bindirmeleri hiç gündeme gelemedi. Ayrıca Okan Buruk'un önemli bir oyuncu olmasına rağmen fizik açıdan yetersiz olan Chadli'ye görev vermesini de yadırgadım.

Hakem Bahattin Şimşek eğer dün geceki yönetimini bir Avrupa kupası maçında yapsaydı ertesi gün lisansını yırtarlardı. İlk yarıda Gustavo'nun rakibine yaptığı hareket net kırmızıydı, sarı çıkardı. Doğal olarak VAR izlemeye çağırdı, geldi bir dakika defalarca izledi. Beyninden geçenleri söyleyeyim; 'Kötü gidişi durdurmak isteyen bir büyük takım yenik durumda ve daha maçın 14. dakikası. Aman ben bunu yapmayayım da başıma iş almayım, sarıda kalayım.'

İkinci yarının en kritik anında Skrtel'in yaptığı harekette şaşırıp Rafael'e kart çıkarınca, onun sinirlenip topa vurmasıyla kırmızı çıkardı. Sonra yine bir net faulde 'devam' deyince itiraz eden İrfan Can'ı da ikinci sarıdan oyundan attı. Gerçekten çok üzücü bir hakem tablosu.