Daha 30. saniye dolmadan Diagne çok güzel bir plase ile golü attı. Bu dakikadan sonra sahada gelişmeleri tahmin etmek benim için hiç zor değildi. "Skor dezavantajındaki G.Birliği açık futbola yönelecek. Kaliteli oyunculara sahip Galatasaray bilhassa ilk 45 dakikaları tempolu ve etkili oynuyor. Bu durumda da Galatasaray cephesi çok rahat pozisyon zenginliği yaşayabilir."

Bu tahminim tamamen doğru çıktı. G.Birliği'nde ofansif anlayışta takım savunması tek kelime ile felaket. İlerde kaptırdıkları toplardan sonra Galatasaray için çok boşluklar ortaya çıkıyordu. Arda-Emre Taşdemir işbirliği ile sol kulvar yol geçen hanına döndü. Ve Belhanda'nın kısa süredeki hat-trick'i ile de maç daha ilk yarıda bitti. İkinci yarıda Galatasaray farka rağmen yine iştahlıydı. Altıncı golden sonra da frene bastı. Zaten grogi durumundaki rakibini de daha yıpratmaya gerek yoktu.

Kronikleşmiş Falcao olayını göz önüne alırsak Diagne'nin gözle görülür bir hareketlenme sağlaması, tabii ki yeterli değil ama yine de olumlu. Marcao defansın sigortası. 1-0 iken rakibin çok önemli bir pozisyonunu kritik bir hamle ile engelledi. Emre Taşdemir, "Ben her zaman oynayabilirim" mesajı verdi hocasına. Arda özel kalitesini daha etkili sergileyeceği performansa yavaş yavaş yaklaşıyor.

Galatasaray'ın hafta içinde Malatya'da kupa maçı var. Tabii ki derbiyi düşünecek Fatih Terim rotasyona gidecektir. Ardından da Beşiktaş karşısında zor bir pazar Galatasaray'ı bekliyor.

G.Birliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan'ın üstünde durması gereken bir konu var: Takım halinde hücumu düşünürken takım savunması ciddi arızalar gösteriyorsa riskli ofansif anlayışı hiç düşünmeyeceksin. Kaplan'ın dün gece tek doğru kararı son derece disiplinsiz ve verimsiz oynayan Candeias'ı devrede çıkarması idi.

Gençlerbirliği'nin sağ beki Johansson ilk yarıda kaza süsü vererek Arda Turan'ın yüzüne kasıtlı kafa attı ve hem de sert biçimde. Hakem Halis Özkahya bunu süzemezdi ama VAR mutlaka görmeliydi.