F.Bahçe ilk yarıyı tek kale oynadı. Oyun ilk dakikadan itibaren karşı alana yıkıldı. Yoğun baskıya ve 3. bölgedeki prese rağmen üretkenlik sağlanamadı. Çünkü geride hırsla kapanan G.Birliği, Konya gibi kısa pası tercih etmeyip takım presine takılmıyordu. F.Bahçe'nin tek pozisyonuna Osayi girdi ama ayağından açılınca kaleciyi geçemedi. Devre sonuna doğru Sosa'nın duran topta yaptığı kavisli ortayı Trabzon'daki günlerini hatırlayan Novak, arka direkte gole çevirdi. Sonra G.Birliği ilk defa geldi. Serdar Aziz, kendi kalesine golü attı. Bunda kaleci Altay'ın da hatası vardı. Top, iki arkadaşının müdahale alanındayken kaleyi boşaltmamalıydı.

2. devreye Erol Bulut, inanılmaz bir teknik adam yanlışı ile başladı. En çok koşan Mert Hakan'ı çıkarıp, risk alınacak oyunda orta sahanın ortasını fizik açıdan hazır olmayan Gustavo ile Sosa'ya bıraktı. Ve bu yarıda G.Birliği'nin arka arkaya kontraları başladı, 2. golü de buldular. Sonra F.Bahçe yüklendikçe G.Birliği 4 net pozisyon daha buldu ama değerlendiremedi. Altay farkı önledi.

F.Bahçe lige havlu attı. Derbinin de bir kıymeti kalmadı. Eldeki kadro mühendisliğindeki hatalar, Erol Bulut'u yanlışlara sürüklüyor. Bir defa Sosa ile Gustavo bir arada oynamaz. En iyi 10 numara Pelkas'ı yine sol açığa attı. Sonra Mert Hakan'ı sola çekip Pelkas'ı ortaya aldı. Bu kez de Mert Hakan'ın performansını bitirdi. İrfan Can oyuna girince de Pelkas'ı yine sola çekti. Cisse, Thiam ve Samatta'yı birleştirsen bir santrfor etmiyor. Gerçekten üzücü bir tablo. Özcan Bizati'yi kutluyorum. Bir defa F.Bahçe'nin takım presine takılmamak için uzun toplarla oynamayı iyi düşünmüş. İkincisi de hem iyi oynamayıp hem de gereksiz kartlar gören Candeias ve Murat'ı arka arkaya oyundan aldı. G.Birliği adına Arda Kızıldağ da oyunun yıldızıydı.