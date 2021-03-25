Her zaman vurguladığım gibi senelerdir bizim oturmuş bir sistemimiz yok. Bu rahatsızlığı en aza indirecek kadro istikrarımız olmadığından kolektif yapımız sorunlu. Buna karşılık Hollanda da pas trafiği üst düzey, oturmuş, güçlü bir ekol takımı. Tabii ki Hollanda'nın oyunu domine etmesi son derece beklenen bir durum. Bu tabloda yapmamız gerekenler şunlardı: İyi mücadele etmek, rakip ataklarda takım halinde alan daraltmak, kazandığımız topları kolay kaybetmemek ve de fırsat buldukça çabuk çıkışlarla gol aramak. İlk 45'te Hollanda'ya yapmamız gerekenlerin hepsini en iyi şekilde yaptık. Az tehlike yaşadık, iki de gol attık. İkinci yarıya da golle başladık. Artık 3 farklı skor avantajına sahiptik, moralimiz üst düzeydeydi, rakip de demoralizeydi.

Ancak Hakan'ın golünden gecenin yıldızı Burak'ın 81. dakikadaki mükemmel frikik golüne kadar ilk devrenin tam tersine her şeyi olumsuz yaptık. Hiç pas yapamadık, arka arkaya pas hatalarıyla rakibe hücumda devamlılık şansı verdik. Ciddi tehlikeler yaşadık. Tüm riskleri alıp geride 50 metre genişlik bırakan rakibe karşı ofansif açıdan tehlike oluşturamadık. Çok tehlikeli yerlerden frikik şansı verdik. İki de gol yedik. Neyse ki Enes'in kazandırdığı frikikte Burak takımı rahatlattı. Uğurcan da uzatmanın son dakikasında iyice öz güven tazeledi. Dünya Kupası elemelerine grubumuzdaki en güçlü rakibimizden 3 puan alarak başladık. Bu önemli galibiyetin taçlanması için iki gün sonraki Norveç maçı çok önemli. Eğer o maçta da iyi bir sonuç alırsak yolumuz çok açılır. Burak Yılmaz da dünya devlerinden birine karşı hat-trick yaparak tarihe geçti.