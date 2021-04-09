Fenerbahçe dün Malatya'da çok etkisiz bir ilk yarı sergiledi. Hücum ağırlıklı oyun anlayışında üretkenlik sağlayamadı. Sadece Valencia'nın baraj hatasındaki frikikle öne geçti. Ancak ondan sonra günümüz futboluna ters düşen bir gol yedi. Deplasmanda skor avantajına sahipsin, rakibin tek futbolcusu 60 metre genişlikten gidip asist yapıyor ve skora denge geliyor. İkinci yarıya Emre Belözoğlu, iki değişiklikle başladı. Bunlar çok doğruydu ama bir yerde de ilk 11 tercihindeki yanlış ortaya çıktı. Osayi zaten son haftalarda sanki ilk defa futbol sahasına çıkıyormuş gibi acemilik içindeydi. Ayrıca da fizik açıdan düşüş gözlenen İrfan, Pelkas'a tercih edilmişti. İkinci devre Malatya kapandı, Fenerbahçe bastırdı. Ozan ve Gustavo'nun gollük şutu vardı. Bu yarıdaki etkinliğin en önemli nedeni de Ferdi'nin performansıydı. Fenerbahçe maç içindeki en net pozisyonunu son saniyede yakaladı ancak Pelkas değerlendiremedi. Geçen haftaki Denizli maçının kritiğinde şunu belirtmiştim: "F.Bahçe'de bundan sonrası için olumlu ışık görünmüyor." Bunun da 1 numaralı nedeninin ileri uçtaki büyük problemden kaynaklandığını belirttim. Dün gece bu gerçek bir kez daha görüldü. Samatta sezon başından beri güçsüz ve etkisiz. Geçen hafta hiçbir şey yapmadı ama kornerden bir gol attı diye medyada gündem oldu. Dün yine varlığı ve yokluğu belli değildi. Bana göre Emre Belözoğlu, Valencia'yı santrfor oynatsın. Ferdi'ye de mutlaka moral verip, ilk 11'e alsın. Osayi, Cisse, Thiam ve Samatta'ya rağmen başka üçüncü isim de çıkaramıyorum. Bu arada Malatya'da eğer Fofana sakat değilse ve taktik olarak dışarıya alınmışsa bu inanılmaz bir teknik adam yanlışlığıdır.