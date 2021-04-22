Futbol kalitesi düşük, son 25 dakikaya kadar temposuz bir maç izledik. İlk devrede Galatasaray, pozisyon üretemedi. Kopuk kopuk yaptıkları atak girişimleri, rakibin oturmuş iyi yerleşimli alan savunması karşısında etkili olamadı. Trabzonspor ise pas yaparak 3. bölgeye yaklaşıyor ama onlar da tedbiri elden bırakmayan Galatasaray'ın savunması karşısında istedikleri aksiyonları yapamıyorlardı. İlk yarıda hatırda kalan Trabzonspor'un bir şutunda Muslera'nın kurtarışı, bir de Nwakaeme'nin yakından kafayla direğe nişanladığı top.

İkinci yarıda Terim, Feghouli'nin yerine Halil'i aldı. İkinci yarının ilk bölümü yine ilk yarının benzeriydi. Daha sonra Galatasaray riski artırdı. Bu da Trabzonspor'a istediği alanı açtı. Sonuçta Edgar Ie'nin güzel golüyle Trabzonspor öne geçti. Sonrasında Galatasaray risk alarak gol aramaya başladı. Terim, tüm hamleleri denedi. Trabzonspor bu bölümde etkili bir kontratak yapamadı, sadece iyi savunma yapıyordu. Ama uzatmanın son dakikasında Galatasaray beraberliği sağladı.

Eğer dün G.Saray 3 puan kaybetseydi şampiyonluk şansı biteceği gibi, ikincilik de zora girecekti. Son anda gelen 1 puan ileride maçlar için az da olsa bir ümit oldu.

Futbolcuların genel performansı iyi değildi. Ben en çok Saracchi ile Halil'i beğendim. Terim'in Halil'de ısrar etmesi gerekiyor. Çünkü Halil'in değişik bir tarzı var ve oynatan ve oynayan santrfor rolünde katkılı. Trabzonspor'dan da en çok Serkan'ı beğendim. Avcı'ya önemli eleştirim var, futboldan kopmuş Afobe'yi oyuna almanın ne anlamı vardı. A.Ömür'ün de tekrar dönmesine çok sevindim.