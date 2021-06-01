Dün geceki ikinci hazırlık maçımızda Gine ile berabere kaldık. İlk devrenin ilk bölümünde kontrol Gine'deydi. Daha sonra oyunu dengeledik. Ama devre sonuna kadarki görüntü olumsuzdu. Tempo yok, pozisyon yok, şut yok. Zaten birbirlerine alışmamış oyunculardan kurulu bir kadronun günümüzde olumlu futbol sergilemesi mümkün değil. İkinci devreye iki değişiklikle başladık ancak Gine bu yarının ilk 20 dakikasını etkili oynadı. Bu arada da maçın en net pozisyonunda kaleci Mert'e takıldılar. Rakibin arka arkaya yaptıkları oyuncu değişiklikleri ve saha içi kurgularının bozulmasıyla son 20 dakika oyunu domine eden ve de gole yakın ataklar yapan bizdik. Ama skor değişmedi

Gelelim benim genel gözlemlerime… Ofansif gücümüz için Cengiz Ünder, kanat forveti olarak bizim için çok çok önemli… Ancak bir futbolcu için en olumsuz şeylerden biri maç oynamamaktır. Dün bu sıkıntıya rağmen Cengiz'de üst düzey bir gayret vardı. Bütün temennim önümüzdeki süreçte bu rahatsızlığını en aza indirmesi. İrfan Can ile Abdülkadir fizik olarak hiç hazır değiller. Net biçimde görüldü. Genç Rıdvan ise güçlü ama Beşiktaş'taki rahatlığı yok. Milli forma heyecanından dolayı çok telaşlı. Dün gece gözüme çarpan isimler; Mert Müldür ve Orkun'du. Halil Dervişoğlu da girdikten sonra hareketli alanlar açarak rakip defansın yerleşme düzenini bozmada aktifti.