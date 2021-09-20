Aykut Kocaman'ın herkesin bildiği alışılmış genel bir taktik stratejisi var. Temel ilke kontrollü anlayış ve de rakip ataklarda takım halinde topun arkasına geçip alan daraltarak savunma kurgusu uygulamak.

Herkesin övgüler yağdırdığı Pereira dün gece çok ciddi teknik adam yanlışları sergiledi. Öncelikle ilk 11'inin bu tip rakip karşısında üretkenlik sağlaması mümkün değildi. Meyer'in hem maç eksiği var hem de arkadaşlarını tanımıyor. İleri uçta solda kanat forveti özelliği olmayan Pelkas, sağda genç Muhammed. Ayrıca daha hazır olmayan santrfor Berisha. İlk yarı, al gülüm ver gülüm şeklinde geçti. Başakşehir sadece bir pozisyon buldu. Onda da Visca'nın asistinde Okaka'yla skor avantajı sağladı. Fenerbahçe'nin ise pozisyonu yoktu. İkinci yarıya Pereira iki değişiklikle başladı. Sonra iki daha değiştirdi. Sonra da beşinci değişikliği yaptı. Maç tek kale ama bir duran topta Valencia'nın kafası dışında tek pozisyonu yok. İlk yarıda işe yaraması mümkün olmayan görev yeri değişikliği yaptı Pereira. Osayi ile Ferdi'nin yerini değiştirdi. Sonra da Pelkas ve Muhammed'in. İkinci yarıdaki hamlelerle de takım tam bir çorbaya döndü. Sonuçta 3 puan kayıp. Aykut Kocaman, 4 maçta sıfır puandan sonra bu zor maça çıktı. Futbolcular son derece motive ve hırslıydılar. Hücum güçleri çok sınırlı olmasa da mükemmele yakın bir takım savunması uyguladılar. Yalnız Kocaman'a uyarım var. Gulbrandsen'e niye sıcak bakmıyor? Dün geceden sonra herhalde bu yanlışından vazgeçer. Hafta sonu oynanan maçlar futbolumuzdaki çağdışı kondisyon zaafiyetini net biçimde ortaya çıkardı. Daha ligin başı. Avrupa kulvarında gruplarda sadece bir maç oynandı. Beşiktaş mucizevi bir geri dönüşle kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray yenildi. Sergen Yalçın ve Vitor Pereira'nın aşırı rotasyona gitmeleri de teknik adamların da bu rahatsızlığı bildiğini gösteriyor.