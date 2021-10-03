Sergen Yalçın, Rosier ve Vida'nın dönmesiyle defans bloğundaki sorunu önemli ölçüde gidermişti. Ama orta saha ve ileri uçta problem devam ediyordu. Beşiktaş'ın bu kadro ile organize bir futbol uygulaması mümkün değildi. Ancak hırslı oynayarak, çok koşarak, etkili takım presiyle ilk yarıda rakibi sindirdiler. Sivasspor, devamlı top kaybederek hücumda etkili olamasa da alışılmış başarılı takım savunmasıyla ayakta kalıyordu. Ama Güven Yalçın, bana göre ligimizin bu sezonki yılın golünü attı. Tabii Beşiktaş'ın ikinci yarıda da aynı presi, aynı tempoyu göstermesi beklenemezdi. Bu yarıda işler kolay değildi. Ama bir avantaj vardı. Sivasspor'un forvet hattının düşük performansıydı. Gradel formsuzdu. Pedro Henrique bencildi, Kayode sahada yoktu. Ama futbol ilginç oyun, beraberlik golünü Rıdvan kendi kalesine attı. Sonra oyuncu değişiklikleri yapıldı. Maçın gidişatı 3 neticeye de açık hale gelmişti. Ama çok kritik bir anda sahanın yıldızı Güven Yalçın bu sefer de çok güzel bir kafa golüne imza attı. Rıdvan da bu goldeki mükemmel ortasıyla üzüntüsünü gidermiş oldu. Sonuçta Beşiktaş, son anlarda sıkışsa da işi idare etti. Henrique'nin kaçırdığı inanılmaz pozisyon da kurtarıcı gibi geldi ve çok önemli 3 puan kazandı. Beşiktaş'ın sayın başkanının yerinde olsam Sergen Yalçın'ı ciddi biçimde uyarırım. Takım galip, iyi oynuyor. Bu şekilde kırmızı kart görmeye hiç hakkın yok