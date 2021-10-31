Maç Fenerbahçe için çok kötü bir senaryo ile başladı. Daha 2. dakikada Soner'in kurtarılması mümkün olmayan müthiş füzesinin şoku atlatılmadan duran toptan çok hatalı bir ikinci gol yendi. Artık işler çıkmazdaydı. Konyaspor formda, öz güvenli ayrıca da iyi savunma yapan bir takımdı. Fenerbahçe artık risk alıyor, çok adamla hücum ediyor ama pozisyon bulamıyordu. Buna karşılık Cikalleshi ile Konyaspor iki net gol kaçırdı. Bu tabloda ne yapacağını şaşıran teknik direktör Pereira 'mantıkla bağdaşmayan bir şok tedavi uygulayayım' dedi ve devrenin bitimine 4 dakika kala 3 oyuncu birden değiştirdi. Eğer girenlerden Serdar çok net bir pozisyonu değerlendirse bu şok hamle tutacaktı. İkinci yarıya F.Bahçe yoğun baskı ile başladı, Konyaspor takım halinde kapandı. Bu yarıda kırılma anları oldu. Önce Valencia'nın rövaşatası direkten döndü, sonra Konyaspor fizik kurallarına aykırı bir gol kaçırdı. Sonrasında yine Valencia arka direkte bomboş topu auta attı. Ardından sakatlık sıkıntıları başladı. Önce Gustavo, sonra kaleci Altay ve en sonunda da Valencia sakatlandı. Fenerbahçe 11 kişi ile atamadığı golü 10 kişi ile frikikten buldu. Sonuçta Fenerbahçe üst üste 3. yenilgisini aldı. Pereira'nın bana göre genel hataları şöyle: Takımın yapısına uymayan üçlü defansta ısrarı ve ileri üçlü ile sürekli oynayınca forvette herkes ayrı telden çalıyor. Sakatlıkları da düşünürsek bundan sonraki görüntü iç açıcı değil. Altay'ın sakatlanması büyük handikap çünkü Berke büyük takımın kalesini koruyacak nitelikte değil. Rossi'deki ciddi fiziki düşüşün nedeni de araştırılmalı!