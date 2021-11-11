SABAH Spor yazarı Ömer Üründül, 3 soruda F.Bahçe’de yaşanan teknik direktör sorununu ve gelecekte izlenmesi gereken yol haritasını ele aldı

1- Galatasaray maçına Vitor Pereira ile çıkmak doğru bir karar mı?

Artık bugün itibariyle Pereira ile çıkılması gerekiyor. Yönetim bu maçın da olumsuz faturasını Portekizli hocaya yükleyip "Kusura bakma, yapacak bir şeyimiz kalmadı" diyecek. Aksi bir sonuç olursa, o çok bilinmeyenli denklem. Ben her şeye rağmen Fenerbahçe'nin yalnız teknik adam hataları değil, kadro mühendisliği nedeniyle de bugünkü durumun içinde olduğunu düşünüyorum. Eldeki kadroda çok sayıda 10 numara pozisyonunda oyuncu var. İki santrfor alındı, Valencia'yı da sayarsak onun için bir eleştiri yapamam ama takımın kanat forveti yok. Rossi de fizik olarak birçok yabancının İstanbul'da yaşadığı düşüşe eklendi. Daha da önemlisi bu kadar çok transfer yapılmışken, Fenerbahçe'nin yedek kalecisi yok.



2- Olası bir hoca değişikliğinde yerli mi yabancı mı olmalı?

Ben yerli olacağını düşünmüyorum. Çünkü Emre Belözoğlu Başakşehir'e gitti ve orada da başarılı bir performansa imza atıyor. Boşta olan Aykut Kocaman'a teklif gitse bile, daha önce yaşanan olaylardan dolayı onun bu görevi kabul etmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir duyum aldım, 'Ömer Erdoğan ile temas var' diye. Ama onun da şu aşamada doğru olacağını düşünmüyorum. Kendisi Hatay'da başarılı bir performans sergiliyor. Karagümrük'ün 32 yaşındaki genç yabancı teknik direktörü Farioli'nin hiç olmaması gerekir. Kaleciden başlayarak ısrarla prese karşı geriden topla çıkacaksınız ısrarı Karagümrük'ü anti bir futbola yönlendirdi. Yabancı isimlerden de Slaven Bilic ismini duyuyorum. Beşiktaş'ı da çalıştıran ve Türkiye'yi de tanıyan hoca zaten sık sık Fenerbahçe ile anılıyor. Şu isimler içinde en doğrusu gibi görünüyor.



3- Mesut Özil hoca seçiminde etkili olur mu? Ya da kendisi hoca olur mu?

Mesut dünyanın en önemli ligleri ve takımlarında oynamış bir isim. Tabii ki kendisine fikir danışabilirler. Hatta alınacak teknik adamla kurulacak temasta yönetime de yardımcı olabilir. F.Bahçe daha önce Emre Belözoğlu ile bunu denedi. Ancak Emre futbolu bırakmış, sportif direktör olarak görev yapıyordu. Antalya'da da böyle bir uygulama oldu. Nuri Şahin son iki maçında Antalyaspor'a 6 puan kazandırdı ama ben bunu doğru bulmadım. Mesut Özil'in teknik adam olması benim için doğru bir karar olmaz. Ama olursa da şaşırmam!