Fenerbahçe ilk dakikalarda kısa aralıklarla gole yakın iki etkili sağ kanat bindirmesi yaptı. Bu başlangıç olumlu bir gidişat mesajı veriyordu. Ama bir anda şok bir gol yediler. Gustavo santrada top kaybetti, bu hataya Berke de çok önde yakalanarak iştirak etti ve Figueierodo'nun 45 metreden usta vuruşunda top ağlara gitti. Sonra Fenerbahçe yüklendi. Gaziantep de iyi futbol oynamıyor ama geriyi kapatarak mlücadele ediyordu. Bu arada Mesut'tan klas bir beraberlik golü geldi. İkinci devre başında Fenerbahçe tempoyu arttırdı. Baskı yoğunlaştı ama pozisyon sıkıntısı giderilemiyordu. Sonra Ferdi'nin sırtı dönük oyuncuya yaptığı gereksiz hareket sonucu penaltıdan skor dezavantajına düşüldü. Artık işler zorlaşmıştı. Bu arada Berke karşı karşıya pozisyonda mutlak 3. golü önledi. Kısa süre sonra Zajc'ın mükemmel vuruşu ile tekrar skora denge geldi. Kısacası 3-1 olacak maç 2-2 oldu. Ama bunun morali de sistemi, düzeni sezon başından beri oturmayan Fenerbahçe'ye olumlu yansımadı. Ve yine hatalar zinciri ile 3. golü yediler. Sonuçta dün gece Fenerbahçe için yine hüsranla bitti. Takım pozisyona girmekte zorlanıyor. Gustavo son derece formsuz. Baskılı oyunda ani rakip ataklarda üçlü defans da başka Kim olmak üzere çok kötüydü. İyi denebilecek iki oyuncu sayıyorum; Penaltıdaki hatasına rağmen Ferdi ve Crespo. Kendine bakmayan Rossi'nin ancak 20 dakikalık gücü var. Ben hep söylüyorum. Bir maçta her şeyi toz pembe görmemek gerek. Fenerbahçe sezon başından beri iyi değil. Kadro istikrarı yok, sistem çalışmıyor ama ligin son sırasındaki Rize'ye 4 gol attı diye methiyeler yazıldı geçen hafta... Gaziantep rakibin hatalarınını iyi değerlendirdi. Figueierodo sahanın yıldızıydı.