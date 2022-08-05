Fenerbahçe ilk yarıda genelde baskılı ve tempolu oynadı. Ama doğal olarak yeni oluşmuş kadronun uyum sorunu yüzünden hücum zenginliği sağlanamıyordu. Kanatlar iyi çalışmıyordu. Ama sonuçta devre iki farklı skor avantajı ile bitti. İkinci yarının hemen başında rakipten Hofmann kırmızı kart görünce maç zaten orada bitti. Fenerbahçe, 45 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında bastırdı ama hücum girişimleri planlı-programlı olmadığından yine üretkenlik sıkıntısı çekildi. Sonuçta atılan üçüncü golle tur garantilenmiş oldu.

Şimdi gelelim genel gözlemlerime…

Dün gece Fenerbahçe'nin hücumda ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteren bir tablo vardı. Hemen hemen tek kale oynuyorsun, rakip 45 dakika 10 kişi ama sadece bir tek korner kazanıyorsun! Genel anlamda gözüme çarpan aksaklık; ilk devre skor avantajından sonra rakibe çok tehlikeli iki pozisyon verilmesi. Zaten çok baskılı oyunda atılan goller de oyuncuların bireysel katkıları ile oldu. Emre Mor doğru anda iyi vurdu, Lincoln'ün frikik vuruşu da uzak menzilli üçüncü golü de mükemmeldi. Emre Mor ilk yarı iyi oynadı, Lincoln golleri dışında da iyi işler yaptı. Gustavo Henrique için bu maçta yorum yapmak mümkün değil ama gördüğüm kadarıyla ağır bir stoper. Takımın fizik açıdan en güçlü oyuncusu Osayi idi. Ben şahsen Arda'dan ümidimi kestim. Eğer takım iki farklı skor avantajına sahipken rakip 46'da 10 kişi kalmışken, Arda 76'de oyuna giriyorsa bu işten bir iş çıkmaz. Taraftarın 70. dakikada tempo tutması olmasa belki de oyuna alınmayacaktı. Hakem için çok kolay bir maçtı. Yalnız FIFA diyor ki; İkinci sarı çok net olacak! Hiç tartışılmayacak. Bana göre rakip oyuncuya gösterilen ikinci sarı kart yanlıştı.