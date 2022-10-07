Fenerbahçe yüksek tempolu yoğun baskılı bir 45 dakika sergiledi. Takım presi yine üst düzeydeydi. Ama AEK Larnaca geride alan daraltan bir savunma kurgusu uyguluyor. Hücum prese takılmamak için de geride hiç pas yapmayıp ileriye doğru uzun top kullanıyorlardı. Bu yüzden Fenerbahçe sürekli yerleşmiş savunmaya karşı hücum etmek zorunda kalıyordu. 10 numara pozisyonundaki Lincoln'ün çok kenarlara hareketlenmesi Batshuayi'nin de sırtı dönük oynama özelliğinin yeterli olmayışı, yoğun baskıda pozisyon zenginliğini azaltıyordu. Kalabalık içinde girilen bazı pozisyonlarda rakip kaleci 3 kurtarış yaptı. Gol de rakibin ileriye çıktığı bir anda defans bloklarının çizgi halinde önde yakalanmasıyla Batshuayi'den geldi. İkinci devrede Fenerbahçe yine ataktı ama ilk yarıdaki yüksek tempoda biraz düşüş başlamıştı. İki tane yüzde yüz gol kaçtı. Ama futbolda skoru garantiye almadığınız zaman üstün de oynasanız başınıza bir iş gelebiliyor. Alioski'nin çok büyük bir hatası sonucu Larnaca, Faraj ile yüzde yüzlük bir pozisyonu kaçırdı. Takımda biraz düşüş olunca Jorge Jesus değişiklere gitti. Sonra rakibin kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe işi bitirdi. Ben Jorge Jesus'un dün geceki takım tertibini doğru buldum. 4-2- 1-3 sistemi yapıya uygundu. Bilhassa Rossi ve Emre gibi iki kanat forveti vardı. Lincoln biraz yerini terketse de forvet arkası oynaması doğru tercihti. En iyi oyuncular kimdi diye düşünürsek, ben Crespo ve İsmail diyorum. İngiliz hakemde mükemmel bir yönetim gösterdi.