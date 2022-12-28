Son iki maçında 6 puan kaybeden Fenerbahçe için dünkü maç çok kritikti, mutlak kazanılması gerekiyordu. Bu bilinçle tempolu, atak ve pozisyonlu bir ilk yarı sergilediler. Ama kimse zannetmesin ki çok organize bir futbol vardı. Maçın kahramanları iki bekti. Ferdi ve Osayi. Her iki kanadı da bu kadar sürekli ve etkili kullanmak gerçekten kolay iş değil. Tabii böyle bir görüntü iki taraflı olunca, rakip de kenarlara gerekli tedbirleri hiç düşünmeyince durum böyle oldu. Fenerbahçe üst üste iki tane gol buldu. İkinci devrede de yine Fenerbahçe'nin gole yakın birçok pozisyonu vardı. Yine Osayi ve Ferdi başroldeydiler. Mükemmel oynayan bu ikiliden devamlı faydalanmak için kesinlikle 3'lü defans oynamamak lazım. Sonuçta Fenerbahçe 3 puanın sahibi oldu. Jesus'un çok iyi bir analiz yapması lazım. Rahat maç olmasına rağmen genel gidişatı iyi görmüyorum. Birer gol atsalar da Batshuayi ve King fizik açıdan iyi değillerdi. Jesus bence Serdar Dursun'u ihmal etmemeli. Takımın ihtiyacı olan yetenekli İrfan Can da güçsüzlükten oynar gibi yapıyor ama hiçbir şey oynamıyor. Rossi saman alevi gibi bir iki kere parlıyor, sonrasında ise maçta yok. Ayrıca verilen pozisyonlar var. Maç 0-0'ken aynı problem tekrar yaşandı. Öne çıkan çizgi, defansın arkasına atılan iki top... Birini Lobjanidze bomboş kaçırdı. İkincide top ağlara gitti ama kıl payı ofsayta takıldı. Volkan Demirel'in işi hiç kolay değil. Takım savunması tam bir felaket. Fenerbahçe'nin net kaçırdıkları ve kaleci Erce'nin kurtarışları olmasa büyük hezimet yaşanırdı. Benim tavsiyem; takım savunmasını toparlamaya öncelik vermeli.