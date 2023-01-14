Galatasaray çok rahat bir oyundan sonra Hatayspor karşısında farklı bir galibiyet elde etti. Büyük seyirci desteği ile maça hızlı ve atak başladılar. Kerem her an bir şey yapacağını hareketliliğiyle gösteriyordu. Kaliteli isimler iyi pas yaparak hücum girişimlerini olgunlaştırdı. Zaten maç da ilk yarıda bitti. İkinci devrede doğal olarak Galatasaray kendini fazla sıkmadı ama oyun disiplinini de hiç bozmadılar. Alışılmış biçimde ikinci devrelerde düşen tempoda, rakip de ataklara çıkınca oyun sahanın bütününe yayıldı. Sonra Okan Buruk ikinci yarı ortasında 4 değişikliğe birden gitti. Tabii girenlerden Gomis bir şey yapmadan maçı bitirir mi? Kısa sürede de 4. gole imzasını attı zaten. Sonuçta Galatasaray seyir zevki yüksek bir futbolla farklı skora ulaştı. Bir de madalyonun öbür yüzü var. Bana göre Okan Buruk sahaya riskli bir takım tertibiyle çıktı. Fizik olarak hazır olmayan İcardi ve Mata birlikte oynuyorlardı. Torreira'nın da biraz kondisyon eksikliği vardı. Üstelik Galatasaray sahasında oyunu karşı alana yıkıp önde basarak ve risk alarak oynuyor ama ligde kötü giden Hatayspor'un Galatasaray'a ceza kesecek bir gücü yoktu. Buna rağmen zaman zaman olumlu sonlandıramadıkları birçok tehlikeli girişimlerin olmasını herhalde Okan hoca dikkate alacaktır. Hatayspor için tehlike çanları çalıyor. Mutlaka transfer yapmaları lazım. Bilhassa iyi bir santrfora ihtiyaçları var. Güçlü fiziğe sahip genç Bertuğ'un futbol bilgisi çok yetersiz.