Galatasaray, dün kendi evinde çok önemli iki puan kaybetti. İki farklı skor dezavantajındayken farkı bire indirdikten sonra ikinci devrede çok kritik anda bir penaltı kaçırıp yine de berabere kalmak bence küçümsenmemeli. Üstelik de son derece etkili de bir futbol sergiledi. Peki neden erken attığı golden sonra 3 gol birden yedi? Burada biraz düşünmek lazım. Okan Buruk maç öncesi şöyle bir yorum yaptı: 'Karagümrük'te kaliteli oyuncular var, kolay gol atıyorlar, kolay da gol yiyorlar. Biz bunları etüt ederek planlamamızı yaptık.' Demek ki planlama doğru yapılmamış. O kadar riskler ve kişisel hatalar bu kadar arka arkaya gelirse sonucu da bu oluyor. G.Saray, maçın sonuna kadar tempolu ve baskılı oynadı. 65'ten sonra çok tempodan bir yorgunluk ortaya çıkar, bu da olmadı. Kazanmak için mücadele ettiler.

Kerem çok çalıştı, Oliveira ile Torreira olumlu futbol sergiledi. Rashica da görevini yaptı. Yalnız Zaniolo santrforda olmuyor. İcardi de ısınmadan son derece laubali bir penaltı atınca onun da morali bozuldu, katkı veremedi. Santrforlardan katkı gelmeyince bütün ağır yük diğer oyunculara bindi. Karagümrük 12 dakikada 3 gol attıktan sonra ofansif açıdan çok kötü bir futbol sergiledi. Bu kadar risk alan bir G.Saray karşısında ikinci yarıda yarım pozisyon dahi bulamadılar. Oturmuş alan savunmalarıyla ayakta kalmaya çalıştılar. Hakem Volkan Bayarslan'ın ikinci penaltısı yanlıştı. Ama büyüklerden korkan birçok hakemden sonra cesur genel yönetiminden dolayı kutluyorum.