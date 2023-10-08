Antalyaspor deplasmanı, Manchester dönüşü Galatasaray için kolay değildi. Ama disiplinli oyunları ve İcardi'nin ustalığıyla bu maçında üstesinden geldiler. Son 15 dakikaya kadar kontrol Galatasaray'ın elindeydi. Tabii ki tempo yüksek değildi, hücum presi etkinlikten uzaktı ama usta oyuncular fizik problemlerine rağmen işi götürmeyi biliyorlar. Skor avantajına geçtikten sonra Galatasaray son bölümde doğal olarak oyunu tutmayı düşündü. Bu arada maçın kırılma anı Antalyasporlu Assombalonga'nın kaçırması atmaktan daha zor olan pozisyonuydu. Sonra İcardi farkı ikiye çıkaran ve işi bitiren güzel bir gole daha imza attı. İcardi gerçekten çok ilginç santrfor. 2 tane kaçırdı bir tanesinde kaleci inanılmaz bir kurtarışa imza attı. Arjantinli, ilk golün asistini yaptı, sonra ikinci golü kaydetti.

Okan Buruk elindeki önemli isimlere kondisyon kazandırmaya çalışıyor. Bunların içinde en hazır olmayan Ndombele önemli bir orta saha ama daha zamana ihtiyacı olduğu kesin. Ben Okan Buruk'u bir konuda kutlamak istiyorum. Yaratıcı teknik adamları severim. Kerem Aktürkoğlu'nu bugüne kadar kimse forvet arkası düşünmemişti. Milli oyuncunun performansı son derece başarılıydı. Antalyaspor'un yorgun Galatasaray karşısında daha iyi oynayacağını düşünüyordum ama yanılmışım. Gol öncesi İcardi lehine verilen 18 üstündeki frikikte bana göre faul yoktu.