Fenerbahçe maça problemli başladı. Daha ilk dakikada Becao bir adale sıkıntısı yaşadı. 4-5 dakika sonra da Fred sakatlanıp çıktı. 30. dakikadaki gole kadar Fenerbahçe tek kale oynuyordu. Ama etkili de değildi, pozisyon da bulamıyordu. Tempo düşüktü. Rakip 10 kişiyle alan daraltıyor ve geriden uzun toplarla çıkıp prese takılmıyordu. Zaten ilk gol de Pendikspor'un kendi alanından çıkarken kaptırdığı toptan geldi. Devre sonundaki golle de takım rahatladı. Pendik artık mecburen açık oynamaya başlayınca geniş alanları pozisyon zenginliğiyle değerlendirdiler. Deneyimli santrfor Dzeko kendini sıkmadan hat-trick yaptı. Sonuçta yine farklı bir galibiyetle seriye devam geldi. Dün gece en disiplinli ve fizik kalitelerini de ön plana çıkaran oyuncular her zamanki isimlerdi. İsmail, Osayi, Ferdi… Şimdi gelelim eleştirilerime… Haftalardır hem gazetemdeki köşemde hem de TRT'deki programlarımda sürekli Fred ve Tadic'in fizik açıdan düşüş içerisinde olduklarını belirttim. Hatta Tadic'in üstün kalitesiyle belli bir metrekarede oynadığını yazdım. Daha önceden tanıdığım Fred'in de Fenerbahçe'de çok az işler yaptığını söyledim. Bu konuda da önemli eleştiriler aldım. Ama yine haklı çıktım. Fred'in daha 6. dakikada kasığı attı. İsmail Kartal'ın idmanlara ağırlık vermesi, futbolcuları da dinlendirmemesi gerekiyor. Dün gece bu kadar kolay maçta 3 tane sakat verilmesi kesinlikle kabul edilemez. Mantığımın hiç kabul etmediği bir olay var. Etrafı yüksek katlı apartmanlarla çevrili, toplam seyirci kapasitesi 1960 kişi olan bir stada Süper Lig'de maç oynanması için nasıl izin veriliyor?