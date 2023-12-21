Kritik, tempolu, bol aksiyonlu ve son saniyelerde gerilimin üst sınıra yükseldiği maçta Fenerbahçe çok önemli üç puanın sahibi oldu. Ama derbi öncesi Fred'i kaybetti. Fenerbahçe maça atak ve hızlı başladı. Batshuayi önce net bir fırsatı kaçırdı. Ardından bir türlü hazır olmadığı için sezon başından beri göremediğimiz Cengiz kaliteli bir gole imza attı. Sonra Batshuayi bulduğu pozisyonda farkı ikiye çıkardı. Artık her şey tozpembe gözükürken, defanstaki hata ile devre sonunda fark 1'e indi. Fenerbahçe ikinci yarı için büyük bir avantajı kaçırmıştı. Çünkü Kayseri fazla risk almadan beraberl-i ği arayacaktı. Ama Fenerbahçe ikinci yarının başında attığı golle farkı tekrar 2'ye çıkardı. Aslında bu dakikadan sonra saha içi dengelerinin Fenerbahçe lehine gitmesi lazımdı. Kayseri'nin 2 gol atması gerçekten eleştirilecek bir durumdu. Durum çok tehlikeliydi, bozulan moralle risk alınacak, Kayseri'ye de istediği kontratak imkânları çıkacaktı ama beraberlikten kısa süre sonra tekrar Fenerbahçe öne geçti. Buna rağmen son dakikalar kâbus gibiydi. Uzatmada son 2 dakika 9 kişiyle tamamlanabildi. Gelelim genel görüşlerime… Biraz dirençli bir rakip çıkınca Tadic'teki fiziki yetersizlik ortaya çıkıyor. Dün, performansı en düşük isimlerinden birisi de Szymanski'ydi. Batshuayi maç eksiğine rağmen flaş bir gün yaşadı ama bir sorun var. Fenerbahçe'nin oyun yapısına sırtı dönük oynamayı iyi bilen bir santrfor gerekiyor. Tabi i ki Dzeko gibi… İsmail Kartal ne yazık ki bu Mert Hakan'ın agresif hareketlerle takıma zarar verdiğini göremiyor. Fred'in de kırmızı kart görmesinin önemli bir nedeni oldu.