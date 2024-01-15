F.Bahçe ilk yarıda oyunu tamamen karşı alana yıktı. Gaziantep'in zaten alışılmış iyi yerleşimli bir alan savunması var. Fenerbahçe bütün ofansif varyasyonları denemeye çalışsa da yeterli pozisyon zenginliğini sağlayamadı. Aşırı riskli bir anlayışla da pozisyon tehlikesi verdi. Nitekim bir net pozisyonda da Livakovic'in başarılı bir kurtarışı vardı. Fenerbahçe'nin bu yarıda ele geçirdiği fırsatlar hem rakip defansın başarılı hamleleri hem de başta Dzeko olmak üzere ağır kalmalarından dolayı gol ile sonuçlanmadı. İkinci yarıya Fenerbahçe penaltı kazanarak başladı ama Dzeko direğe takıldı. Ondan sonra kalan bölümde baskılı oyun devam ediyordu. Bu arada İsmail Kartal'dan çok yanlış bir hamle geldi. İrfan Can-Cengiz değişikliği doğruydu ama Batshuayi ile çift santrfora dönüp orta sahadan İsmail'i çıkartınca Gaziantep takımı yoğun baskıdan kurtulduğu gibi pozisyonlar da üretebilirdi. Nitekim maç, sahanın zaman zaman bütününe yayılmaya başladı. Fenerbahçe'nin artık pozisyona girmesi daha da zor gözüküyordu. Sonuçta İrfan Can bir kafa golüyle zor maçta takıma 3 puanı getirdi. Livakovic inanılmaz bir son saniye kurtarışıyla gecenin yıldızı oldu. Diğer genel gözlemlerime gelince; Dzeko bir hayli güçsüz göründü, bunu penaltı kaçırdığı için söylemiyorum. Birçok pozisyonda bu, belirgin bir şekilde belli oldu. Szymanski de beklenen performansın altındaydı. Bir diğer gözüme çarpan yanlış, Tadic-King değişikliğinin çok geç yapılmasıydı. Yine takımın en dinamik ismi Ferdi'ydi. Gelir gelmez şans bulan Bonucci ağır gözüktü ama öyle bir tecrübe ki büyük fayda bekliyorum.