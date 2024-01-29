Fenerbahçe maça tempolu ve atak başladı. Ancak ani bir karşı atakta Livakovic'in kalitesine yakışmayacak şekilde neden olduğu penaltıyla skor dezavantajına düştü. Devam eden şiddetli baskıda bu sefer Ankaragücü kalecisi Bahadır uzaktan gelen bir ortada topa bakması gerekirken hareketlenen rakibe bakınca top doğrudan filelere gitti. Bu golle Fenerbahçe'nin temposu daha da yükseldi. Güzel bir organizasyon sonucunda Cengiz takımını öne geçiren 2. golü attı. İkinci yarıda da oyunu dom-i ne eden taraf Fenerbahçe'ydi. Ama bir türlü işi garantiye alacak üçüncü gol gelmiyordu. İsmail Kartal 70. dakikadan sonra hamlelere de başladı. Son anlarda bir stres oluşsa da kale önü tehlikesi yaşanmadan skor korundu ve önemli bir 3 puan kazanıldı. Gelelim genel görüşlerime… Ferdi ve İsmail müthiş oynuyorlar. Bu ikilinin hırsları ve fizik güçleriyle rakipler baş edemiyorlar. İsmail Kartal'ın bir kazancı da Mert Müldür. Son derece dengeli. Hem hücumu iyi yapıyor hem de asli defansif görevini… Her zaman vurguluyorum; fizik olarak hazırsa transferlerin içinde en önemlisi Cengiz Ünder'dir diye. İlk yarıda bir kanat forveti olarak yapması gerekenlerin hepsini yaptı. Ama kondisyonu şu anda 55-60 dakikalık. Dzeko'daki fiziki düşüş süratle devam ediyor. Tadic'te 2.5 ay sonra olumlu bir fiziksel kıpırdanma gözlemledim. Zaten kalitesine bir itirazım yok. Krunic'in takıma faydalı olacağı görüşündeyim. Ankaragücü iyi mücadele etti ama Emre Belözoğlu'nun hiçbir şey yapmayan Ali Sowe'a 72 dakika tahammül etmesine bir anlam veremedim.